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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Реал - Мильонариос
Реал - Мильонариос: обзор матча 26 сентября 2012
Реал
26.09.2012, среда, 22:30
Трофей Сантьяго Бернабеу
8 : 0
Завершен
Мильонариос
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Реал - Мильонариос
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0
0
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0
0
Матчи команд
Реал
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Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
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Лига чемпионов, Общий этап
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01.11.2026
Реал
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РБ Лейпциг
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1 : 1
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4 : 1
18.10.2026
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Форталеза
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09.10.2026
Мильонариос
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