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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Миллуолл - Моркамб
Миллуолл - Моркамб: обзор матча 23 августа 2011
Миллуолл
23.08.2011, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 2 раунд
2 : 0
Завершен
Моркамб
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Миллуолл - Моркамб
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Миллуолл
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Миллуолл
- : -
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5 : 0
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5 : 1
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2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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