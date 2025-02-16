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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Сталь - Погонь
Сталь - Погонь: обзор матча 16 февраля 2025
Сталь
16.02.2025, воскресенье, 14:15
Польша. Экстракласа, 21 тур
1 : 2
Завершен
Погонь
89'
M. Matras
54'
Э. Кулурис
65'
A. Przyborek
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сталь - Погонь
90'
+5
Желтая карточка
W. Lisowski
Желтая карточка
P. Wlazło
90'
+5
90'
+1
Замена
P. Paryzek
️️️️
Э. Кулурис
90'
+1
Замена
Д. Керамицис
️️️️
Л. Кутрис
90'
+1
Замена
W. Lisowski
️️️️
J. Lis
ГОЛ! 1:2!
M. Matras
Пас отдал
M. Domański
89'
86'
Желтая карточка
K. Smolinski
Замена
M. Matras
️️️️
K. Getinger
85'
82'
Замена
O. Korczakowski
️️️️
К. Гросицки
Замена
K. Wołkowicz
️️️️
S. Krykun
75'
Замена
Д. Кадзиор
️️️️
R. Dadok
75'
67'
Замена
A. Klukowski
️️️️
M. Wedrychowski
Замена
Ł. Wolsztyński
️️️️
И. Шкурин
66'
Замена
М. Гилламьер
️️️️
П. Ханнола
66'
65'
ГОЛ! 0:2!
A. Przyborek
54'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кулурис
Пас отдал
К. Гросицки
42'
Желтая карточка
L. Borges
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сталь
39
Jakub Mądrzyk
ВР
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
96
Robert Dadok
ЦЗ
23
Krystian Getinger
(К)
ЦП
18
Piotr Wlazło
ЦП
66
Алвис Яунземс
ЦП
8
Пири Ханнола
ЦП
44
Sergiy Krykun
ЦП
17
Илья Шкурин
ЦФ
10
Maciej Domański
ЦФ
22
Marvin Senger
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
22
Даниэль Лончар
ЦЗ
11
Камил Гросицки
(К)
ЛП
28
Adrian Przyborek
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
17
Jakub Lis
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
10
Marcel Wedrychowski
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
21
Mateusz Matras
ЦЗ
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
32
Fryderyk Gerbowski
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
Погонь
31
Krzysztof Kamiński
ВР
36
Jakub Zawadzki
ЦЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
27
Olaf Korczakowski
ЦП
29
Mateusz Bak
ЦП
18
Stanislaw Wawrzynowicz
ЦП
42
Patryk Paryzek
ЦФ
20
Antoni Klukowski
ЦФ
2-5-3
39
3
Эсселинк
96
18
66
Яунземс
8
Ханнола
44
23
22
10
17
Шкурин
2-4-4
77
Кожокару
22
Лончар
33
Кутрис
28
16
17
11
Гросицки
4
10
61
9
Кулурис
23
21
21
23
8
Ханнола
6
Гилламьер
6
Гилламьер
8
Ханнола
96
92
Кадзиор
92
Кадзиор
96
17
Шкурин
25
25
17
Шкурин
44
11
11
44
33
Кутрис
13
Керамицис
13
Керамицис
33
Кутрис
17
25
25
17
11
Гросицки
27
27
11
Гросицки
9
Кулурис
42
42
9
Кулурис
10
20
20
10
Остались в запасе
Сталь
Погонь
13
Konrad Jałocha
ВР
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
32
Fryderyk Gerbowski
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
Главный тренер
Камил Киерес
31
Krzysztof Kamiński
ВР
36
Jakub Zawadzki
ЦЗ
29
Mateusz Bak
ЦП
18
Stanislaw Wawrzynowicz
ЦП
Главный тренер
Йенс Густафссон
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
32
Fryderyk Gerbowski
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
Остались в запасе
31
Krzysztof Kamiński
ВР
36
Jakub Zawadzki
ЦЗ
29
Mateusz Bak
ЦП
18
Stanislaw Wawrzynowicz
ЦП
Главный тренер
Камил Киерес
Главный тренер
Йенс Густафссон
Статистика матча Сталь - Погонь
1
3
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
5
Нарушения
9
15
Офсайды
5
1
Количество передач
413
347
Сейвы
2
3
Точность передач %
79
70
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Погонь
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 3
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Krasny, Poland
Стадион:
Stadion Stali Mielec, Mielec
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