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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Мотор Люблин - Сталь
Мотор Люблин - Сталь: обзор матча 30 марта 2025
Мотор Люблин
30.03.2025, воскресенье, 15:45
Польша. Экстракласа, 26 тур
4 : 1
Завершен
Сталь
28'
J. Mądrzyk (АГ)
49'
B. Ede
60'
Я. Лабойко
82'
С. Мраз
90+8'
K. Wołkowicz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мотор Люблин - Сталь
90'
+8
ГОЛ! 4:1!
K. Wołkowicz
Пас отдал
И. Кавалейру
83'
Замена
Ł. Wolsztyński
️️️️
R. Assayeg
ГОЛ! 4:0!
С. Мраз
Пас отдал
M. Król
82'
Замена
A. Sefer
️️️️
C. Simon
78'
71'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
R. Dadok
70'
Замена
Б. Эсселинк
️️️️
M. Senger
Замена
M. Scalet
️️️️
A. Najemski
70'
Замена
P. Stolarski
️️️️
F. Wojcik
70'
Желтая карточка
A. Najemski
69'
Замена
M. Ndiaye
️️️️
B. Van Hoeven
62'
Замена
С. Сампер
️️️️
Я. Лабойко
62'
ГОЛ! 3:0!
Я. Лабойко
60'
60'
Замена
S. Krykun
️️️️
Д. Кадзиор
60'
Замена
M. Domański
️️️️
М. Гилламьер
ГОЛ! 2:0!
B. Ede
Пас отдал
B. Wolski
49'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
J. Mądrzyk
28'
21'
Желтая карточка
М. Гилламьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мотор Люблин
1
Kacper Rosa
ВР
17
Filip Wojcik
ЦЗ
18
Arkadiusz Najemski
ЦЗ
22
Bright Ede
ЦЗ
24
Filip Luberecki
ЦЗ
8
Christopher Simon
ЦП
27
Якуб Лабойко
ЦП
26
Michał Król
ЦП
68
Bartosz Wolski
(К)
ЦП
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Сталь
39
Jakub Mądrzyk
ВР
21
Mateusz Matras
ЦЗ
96
Robert Dadok
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
18
Piotr Wlazło
(К)
ЦП
66
Алвис Яунземс
ЦП
8
Пири Ханнола
ЦП
9
Ravve Assayeg
ЦФ
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
22
Marvin Senger
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Мотор Люблин
45
Oskar Jez
ВР
47
Krystian Palacz
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
30
Mbaye Ndiaye
ЦП
8
Mathieu Scalet
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
7
A. Sefer
ЦФ
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
9
Kacper Wełniak
ЦФ
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
20
Karol Knap
ЦП
32
Fryderyk Gerbowski
ЦП
44
Sergiy Krykun
ЦП
8
Иван Кавалейру
ПВ
10
Maciej Domański
ЦФ
4-4-2
1
17
22
24
18
8
26
68
27
Лабойко
90
Мраз
19
2-1-4-3
39
21
96
6
Гилламьер
18
66
Яунземс
8
Ханнола
92
Кадзиор
22
11
9
27
Лабойко
16
Сампер
16
Сампер
27
Лабойко
19
30
30
19
18
8
8
18
17
28
28
17
8
7
7
8
22
3
Эсселинк
3
Эсселинк
22
9
25
25
9
92
Кадзиор
44
44
92
Кадзиор
96
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
96
6
Гилламьер
10
10
6
Гилламьер
Остались в запасе
Мотор Люблин
Сталь
45
Oskar Jez
ВР
47
Krystian Palacz
ЦЗ
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
9
Kacper Wełniak
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
13
Konrad Jałocha
ВР
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
20
Karol Knap
ЦП
32
Fryderyk Gerbowski
ЦП
Главный тренер
Камил Киерес
Остались в запасе
45
Oskar Jez
ВР
47
Krystian Palacz
ЦЗ
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
9
Kacper Wełniak
ЦФ
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
20
Karol Knap
ЦП
32
Fryderyk Gerbowski
ЦП
Главный тренер
Матеуш Столарски
Главный тренер
Камил Киерес
Статистика матча Мотор Люблин - Сталь
1
1
Всего ударов по воротам
14
18
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
16
10
Офсайды
2
2
Количество передач
413
479
Сейвы
3
4
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
6
10
Матчи команд
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Висла
1 : 1
28.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 15 тур
Вечиста
2 : 1
23.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 14 тур
Мотор Люблин
3 : 2
06.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Информация о матче
Главный судья:
Kuzma, Lukasz, Poland
Стадион:
Арена Люблин
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