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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика - Узбекистан
Мексика - Узбекистан: обзор матча 13 сентября 2023
Мексика
13.09.2023, среда, 02:30
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 3
Завершен
Узбекистан
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мексика
13
Гильермо Очоа
ВР
5
Gilberto Sepúlveda
ЦЗ
5
Йохан Васкес
ЦЗ
27
Хесус Ангуло
ЦЗ
2
Кевин Альварес
ПЗ
17
Орбелин Пинеда
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
21
Сезар Уэрта
ЦП
8
Карлос Родригес
ЦП
25
Роберто Альварадо
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Рафа Маркес
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
ВР
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
9
Одилджон Хамробеков
ЦЗ
23
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
77
Дилшод Саитов
ЦП
7
Отабек Шукуров
ЦП
19
Азизбек Тургунбоев
ЦП
10
Жалолиддин Машарипов
ЦП
4
Фаррух Сайфиев
ЦФ
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
Мексика
1
Луис Малагон
ВР
0
Antonio Rodríguez
ВР
23
Хесус Гальярдо
ЛЗ
19
Jesús Orozco
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
7
Луис Ромо
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
15
Уриэль Антуна
ПВ
16
Jordi Cortizo
ЦФ
18
Эрик Санчес
ЦФ
11
Сантьяго Хименес
ЦФ
10
Алексис Вега
ЦФ
Узбекистан
0
Umid Ergashev
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ЦЗ
0
Шахзод Азмиддинов
ЦЗ
13
Шерзод Насруллаев
ЦЗ
10
Азиз Ганиев
ЦП
8
Джамшид Искандеров
ЦП
6
Акмаль Мозговой
ЦП
9
Аброрбек Исмоилов
ЦП
11
Остон Урунов
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Очоа
5
5
Васкес
27
Ангуло
2
Альварес
4
Альварес
21
Уэрта
8
Родригес
17
Пинеда
25
Альварадо
9
Хименес
4-4-2
1
Юсупов
18
Абдуллаев
9
Хамробеков
23
Аликулов
15
Эшмуродов
7
Шукуров
19
Тургунбоев
10
Машарипов
77
Саитов
10
Абдихоликов
4
Сайфиев
Остались в запасе
Мексика
Узбекистан
1
Луис Малагон
ВР
0
Antonio Rodríguez
ВР
23
Хесус Гальярдо
ЛЗ
19
Jesús Orozco
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
7
Луис Ромо
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
15
Уриэль Антуна
ПВ
16
Jordi Cortizo
ЦФ
18
Эрик Санчес
ЦФ
11
Сантьяго Хименес
ЦФ
10
Алексис Вега
ЦФ
Главный тренер
Рафа Маркес
0
Umid Ergashev
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ЦЗ
0
Шахзод Азмиддинов
ЦЗ
13
Шерзод Насруллаев
ЦЗ
10
Азиз Ганиев
ЦП
8
Джамшид Искандеров
ЦП
6
Акмаль Мозговой
ЦП
9
Аброрбек Исмоилов
ЦП
11
Остон Урунов
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
Остались в запасе
1
Луис Малагон
ВР
0
Antonio Rodríguez
ВР
23
Хесус Гальярдо
ЛЗ
19
Jesús Orozco
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
7
Луис Ромо
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
15
Уриэль Антуна
ПВ
16
Jordi Cortizo
ЦФ
18
Эрик Санчес
ЦФ
11
Сантьяго Хименес
ЦФ
10
Алексис Вега
ЦФ
Остались в запасе
0
Umid Ergashev
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ЦЗ
0
Шахзод Азмиддинов
ЦЗ
13
Шерзод Насруллаев
ЦЗ
10
Азиз Ганиев
ЦП
8
Джамшид Искандеров
ЦП
6
Акмаль Мозговой
ЦП
9
Аброрбек Исмоилов
ЦП
11
Остон Урунов
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Рафа Маркес
Главный тренер
Сречко Катанец
Статистика матча Мексика - Узбекистан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Узбекистан
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
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