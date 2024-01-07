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Расписание матчей
Франция. Кубок
Тионвиль Лузитанос - Марсель
Тионвиль Лузитанос - Марсель: обзор матча 07 января 2024
Тионвиль Лузитанос
07.01.2024, воскресенье, 16:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Марсель
62'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тионвиль Лузитанос - Марсель
90'
+2
Замена
Э. Согло
️️️️
Витинья
Желтая карточка
A. Ferino
90'
+1
82'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Б. Надир
75'
Желтая карточка
Б. Мейте
67'
Желтая карточка
Б. Надир
62'
ГОЛ! 0:1!
П. Обамеянг
46'
Замена
Ж. Клосс
️️️️
Р. Лоди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тионвиль Лузитанос
1
Théo Junker
ВР
4
Samir Bouzar Essaidi
ЦЗ
13
Vincent Collet
ЦЗ
5
Valentin Poinsignon
ЦЗ
7
Chafik Gourichy
ЦП
2
Ibrahima Sylla
ЦП
8
Maxime Bourgeois
ЦП
26
Amine Groune
ЦП
19
Thibaut Jacquel
ЦП
9
Ibrahim Baradji
ЦФ
6
Adrien Ferino
(К)
ЦФ
Главный тренер
Жюльен Франсуа
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
(К)
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
4
Билял Надир
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
9
Витинья
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Тионвиль Лузитанос
1
Alexis Zimmermann
ВР
15
Matteo Steiger
ЦЗ
13
Joris Belgacem
ЦЗ
20
Mickael Borger
ЦЗ
19
Nicolas Caloiero
ЦП
14
Kamil Djecta
ЦП
14
Jeremy Lauratet
ЦП
7
R. Habbas
ЦФ
18
Lucas Pignatone
ЦФ
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
13
Лео Жусселин
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
18
Alexis Kabamba
ЦП
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
39
Александре Тункади
ЦП
3-5-2
1
4
13
5
2
8
26
19
7
6
9
4-1-3-2
36
Бланко
62
Мурильо
26
Балерди
2
Жиго
6
Лоди
18
Мейте
4
Надир
19
Кондогбиа
17
Верету
7
Обамеянг
9
Витинья
6
Лоди
92
Клосс
92
Клосс
6
Лоди
9
Витинья
18
Согло
18
Согло
9
Витинья
4
Надир
11
Энрике
11
Энрике
4
Надир
Остались в запасе
Тионвиль Лузитанос
Марсель
1
Alexis Zimmermann
ВР
15
Matteo Steiger
ЦЗ
13
Joris Belgacem
ЦЗ
20
Mickael Borger
ЦЗ
19
Nicolas Caloiero
ЦП
14
Kamil Djecta
ЦП
14
Jeremy Lauratet
ЦП
7
R. Habbas
ЦФ
18
Lucas Pignatone
ЦФ
Главный тренер
Жюльен Франсуа
13
Пау Лопес
ВР
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
13
Лео Жусселин
ЦЗ
18
Alexis Kabamba
ЦП
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
39
Александре Тункади
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
1
Alexis Zimmermann
ВР
15
Matteo Steiger
ЦЗ
13
Joris Belgacem
ЦЗ
20
Mickael Borger
ЦЗ
19
Nicolas Caloiero
ЦП
14
Kamil Djecta
ЦП
14
Jeremy Lauratet
ЦП
7
R. Habbas
ЦФ
18
Lucas Pignatone
ЦФ
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
13
Лео Жусселин
ЦЗ
18
Alexis Kabamba
ЦП
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
39
Александре Тункади
ЦП
Главный тренер
Жюльен Франсуа
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Тионвиль Лузитанос - Марсель
1
2
Всего ударов по воротам
6
19
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
12
17
Офсайды
2
2
Количество передач
242
597
Сейвы
5
0
Точность передач %
62
83
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
0
12
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Матчи команд
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Орлеан
1 : 0
23.11.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 12 тур
Тионвиль Лузитанос
1 : 0
07.11.2026
Канн
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Тионвиль Лузитанос
1 : 2
17.10.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 9 тур
Ле-Пюи
1 : 0
03.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Марсель
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
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