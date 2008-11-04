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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Марсель - ПСВ
Марсель - ПСВ: обзор матча 04 ноября 2008
Марсель
04.11.2008, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа D, 4 тур
3 : 0
Завершен
ПСВ
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Статистика матча Марсель - ПСВ
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Помощники судьи:
Алессандро Станьоли
Анджело Карретта (оба - Италия)
Делегат:
Жан-Франсуа Крюке (Бельгия)
Стадион:
Велодром
Посещаемость:
48777 из 60031 зрителей (81%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 00:45 (в записи)
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