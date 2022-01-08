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Англия. Кубок
Мэнсфилд Таун - Мидлсбро
Мэнсфилд Таун - Мидлсбро: обзор матча 08 января 2022
Мэнсфилд Таун
08.01.2022, суббота, 15:15
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 3
Завершен
Мидлсбро
67'
O. Hawkins
85'
Р. Оутс
4'
У. Икпеазу
14'
К. Бойд-Манс
90+5'
J. O'Toole (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мэнсфилд Таун - Мидлсбро
90'
+5
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
J. O'Toole
ГОЛ! 2:2!
Р. Оутс
Пас отдал
J. Law
85'
78'
Замена
А. Дейкстел
️️️️
У. Икпеазу
Замена
J. Law
️️️️
R. Stirk
72'
Желтая карточка
O. Hawkins
71'
ГОЛ! 1:2!
O. Hawkins
Пас отдал
S. Quinn
67'
Желтая карточка
J. O'Toole
64'
62'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Д. Коберн
Замена
G. Lapslie
️️️️
S. McLaughlin
61'
Замена
D. Johnson
️️️️
O. Clarke
61'
58'
Замена
М. Крукс
️️️️
J. Gibson
58'
Замена
М. Тавернье
️️️️
К. Бойд-Манс
Желтая карточка
E. Hewitt
38'
37'
Желтая карточка
У. Икпеазу
33'
Желтая карточка
С. Бамба
14'
ГОЛ! 0:2!
К. Бойд-Манс
Пас отдал
J. Gibson
4'
ГОЛ! 0:1!
У. Икпеазу
Пас отдал
Н. Вуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мэнсфилд Таун
1
Натан Бишоп
ВР
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
18
Рис Оутс
ЦП
8
Ollie Clarke
ЦП
4
Elliott Hewitt
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
16
S. Quinn
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
42
Jospeh Gibson
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
15
Натан Вуд
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Мэнсфилд Таун
1
Marek Štech
ВР
3
Ryan Burke
ЦЗ
5
Ричард Нарти
ЦЗ
19
Keaton Ward
ЦП
26
Jason Law
ЦП
32
G. Lapslie
ЦП
39
Danny Johnson
ЦФ
7
Гарри Чарсли
ЦФ
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
25
Мэтт Крукс
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
11
Онель Эрнандес
ПВ
23
Connor Malley
ЦФ
1-2-5
1
Бишоп
5
18
Оутс
8
8
12
3
10
16
4-3-3
1
Ламли
21
Пелтье
14
Бамба
17
МакНэйр
21
Коколо
42
16
Хаусон
8
Бойд-Манс
19
Коберн
9
Икпеазу
15
Вуд
8
26
26
8
3
32
32
3
8
39
39
8
8
Бойд-Манс
16
Тавернье
16
Тавернье
8
Бойд-Манс
9
Икпеазу
2
Дейкстел
2
Дейкстел
9
Икпеазу
42
25
Крукс
25
Крукс
42
19
Коберн
11
Эрнандес
11
Эрнандес
19
Коберн
Остались в запасе
Мэнсфилд Таун
Мидлсбро
1
Marek Štech
ВР
3
Ryan Burke
ЦЗ
5
Ричард Нарти
ЦЗ
19
Keaton Ward
ЦП
7
Гарри Чарсли
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
12
Люк Дэниэльс
ВР
25
Исайя Джонс
ПВ
23
Connor Malley
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
1
Marek Štech
ВР
3
Ryan Burke
ЦЗ
5
Ричард Нарти
ЦЗ
19
Keaton Ward
ЦП
7
Гарри Чарсли
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
25
Исайя Джонс
ПВ
23
Connor Malley
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Мэнсфилд Таун - Мидлсбро
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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