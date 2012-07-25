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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Шанхай Шэньхуа - Манчестер Юнайтед
Шанхай Шэньхуа - Манчестер Юнайтед: обзор матча 25 июля 2012
Шанхай Шэньхуа
25.07.2012, среда, 16:00
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шанхай Шэньхуа - Манчестер Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
08.11.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 29 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 1
24.10.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 28 тур
Ухань Три Таунс
1 : 3
18.10.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 27 тур
Шанхай Шэньхуа
7 : 1
10.10.2026
Юньнань Юкунь
Товарищеские матчи
Шанхай Шэньхуа
0 : 0
27.09.2026
Зенит
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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Шанхай Шэньхуа
Манчестер Юнайтед
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