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Евро-2024
Мальта - Турция
Мальта - Турция: обзор матча 08 сентября 2007
Мальта
08.09.2007, суббота, 21:30
Отборочные матчи к ЧЕ, группа C, 13 тур
2 : 2
Завершен
Турция
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Мальта - Турция
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0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
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05.10.2026
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Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Чемпионат мира, 3 тур
Турция
3 : 2
26.06.2026
США
Информация о матче
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