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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Пройссен - Майнц
Пройссен - Майнц: обзор матча 08 января 2013
Пройссен
08.01.2013, вторник, 14:00
Товарищеские матчи
0 : 3
Завершен
Майнц
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Пройссен - Майнц
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Пройссен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Хоффенхайм II
- : -
21.11.2026
Пройссен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Пройссен
1 : 2
07.11.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 12 тур
Алемания
2 : 1
01.11.2026
Пройссен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Пройссен
1 : 0
25.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Сонненхоф Гросаспах
3 : 2
17.10.2026
Пройссен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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