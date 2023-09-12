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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Мальта - Северная Македония
Мальта - Северная Македония: обзор матча 12 сентября 2023
Мальта
12.09.2023, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа C, 6 тур
0 : 2
Завершен
Северная Македония
5'
Э. Эльмас
41'
Й. Манев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальта - Северная Македония
90'
+3
Замена
М. Ристовски
️️️️
Б. Миовски
88'
Желтая карточка
В. Муслиу
85'
Желтая карточка
Д. Шишковски
85'
Замена
С. Ашковски
️️️️
Б. Димоски
77'
Замена
Н. Серафимов
️️️️
Д. Зайков
77'
Замена
А. Элези
️️️️
Я. Атанасов
Замена
П. Мбонг
️️️️
К. Нвоко
72'
Желтая карточка
Р. Камензули
66'
Замена
Л. Монтебелло
️️️️
Д. Джонс
46'
Замена
К. Аттард
️️️️
Д. Мбонг
46'
Замена
Я. Янкам
️️️️
Б. Кристенсен
46'
41'
ГОЛ! 0:2!
Й. Манев
Пас отдал
Э. Барди
Желтая карточка
С. Борг
39'
Желтая карточка
Т. Теума
27'
5'
ГОЛ! 0:1!
Э. Эльмас
Пас отдал
Э. Барди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
13
Энрико Пепе
ЦЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
11
Джоди Джонс
ПВ
14
Кирьян Нвоко
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Северная Македония
12
Дамьян Шишковски
ВР
24
Боян Димоски
ЛЗ
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
25
Йован Манев
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
22
Исник Алими
ЦП
10
Энис Барди
АП
7
Эльйиф Эльмас
АП
9
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
Мальта
16
Джейк Галеа
ВР
12
Мэттью Грек
ВР
5
Курт Шоу
ЦЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
9
Кейн Аттард
ЦЗ
18
Адам Оверенд
ПЗ
9
Брэндон Пайбер
ЦП
23
Янник Янкам
АП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
11
Люк Монтебелло
ЦФ
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
8
Пол Мбонг
ЦФ
Северная Македония
12
Игор Алексовски
ВР
4
Никола Серафимов
ЦЗ
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
2
Ахмед Ильязовски
ПЗ
19
Люпче Дориев
ЛВ
25
Давор Здравковски
ОП
18
Агон Элези
ОП
8
Давид Бабунски
ЦП
19
Милан Ристовски
ЦП
1
Давор Талеский
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
23
Илия Несторовски
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Бонелло
22
Мускат
13
Пепе
4
Борг
3
Камензули
6
Гилламьер
7
Мбонг
18
Кристенсен
10
Теума
11
Джонс
14
Нвоко
3-3-1-2-1
12
Шишковски
5
Зайков
6
Муслиу
25
Манев
24
Димоски
21
Атанасов
8
Алиоски
22
Алими
10
Барди
7
Эльмас
9
Миовски
7
Мбонг
9
Аттард
9
Аттард
7
Мбонг
18
Кристенсен
23
Янкам
23
Янкам
18
Кристенсен
11
Джонс
11
Монтебелло
11
Монтебелло
11
Джонс
14
Нвоко
8
Мбонг
8
Мбонг
14
Нвоко
5
Зайков
4
Серафимов
4
Серафимов
5
Зайков
24
Димоски
3
Ашковски
3
Ашковски
24
Димоски
21
Атанасов
18
Элези
18
Элези
21
Атанасов
9
Миовски
19
Ристовски
19
Ристовски
9
Миовски
Остались в запасе
Мальта
Северная Македония
16
Джейк Галеа
ВР
12
Мэттью Грек
ВР
5
Курт Шоу
ЦЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
18
Адам Оверенд
ПЗ
9
Брэндон Пайбер
ЦП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
19
Люпче Дориев
ЛВ
12
Игор Алексовски
ВР
2
Ахмед Ильязовски
ПЗ
25
Давор Здравковски
ОП
8
Давид Бабунски
ЦП
1
Давор Талеский
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
23
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
Остались в запасе
16
Джейк Галеа
ВР
12
Мэттью Грек
ВР
5
Курт Шоу
ЦЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
18
Адам Оверенд
ПЗ
9
Брэндон Пайбер
ЦП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
Остались в запасе
19
Люпче Дориев
ЛВ
12
Игор Алексовски
ВР
2
Ахмед Ильязовски
ПЗ
25
Давор Здравковски
ОП
8
Давид Бабунски
ЦП
1
Давор Талеский
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
23
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Главный тренер
Благоя Милевски
Статистика матча Мальта - Северная Македония
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Северная Македония
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Стадион:
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