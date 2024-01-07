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Расписание матчей
Франция. Кубок
Понталье - Лион
Понталье - Лион: обзор матча 07 января 2024
Понталье
07.01.2024, воскресенье, 16:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 3
Завершен
Лион
45'
Р. Шерки
52'
Э. Мэйтленд-Найлс
56'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Понталье - Лион
87'
Замена
Р. Риу
️️️️
А. Лопеш
82'
Желтая карточка
М. Сарр
80'
Замена
П. Акуоку
️️️️
К. Толиссо
80'
Замена
Энрике
️️️️
А. Ляказетт
75'
Замена
М. Сарр
️️️️
Н. Тальяфико
56'
ГОЛ! 0:3!
А. Ляказетт
52'
ГОЛ! 0:2!
Э. Мэйтленд-Найлс
45'
ГОЛ! 0:1!
Р. Шерки
9'
Желтая карточка
М. Какере
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Понталье
1
Lucas Buisson
ВР
3
Pierre Vannier Simon
ЦЗ
5
Xavier Marques
(К)
ЦЗ
4
Idir Ahmin
ЦЗ
2
Maxence Villemain
ЦЗ
6
Mohamed Fode Cisse
ЦП
8
Maxime Bonnet
ЦП
10
Jeremie Courtet
ЦП
11
Jordan Renaudin
ЦФ
9
Sabri Hattab
ЦФ
7
Emilien Monney
ЦФ
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
(К)
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
22
Диегу Морейра
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Райан Шерки
АП
6
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Понталье
16
Sacha Bolard
ВР
12
Zie Diabate
ЦЗ
13
Abdallah Imamo
ЦЗ
15
Alan Mougenel
ЦП
17
Mathieu Dufeal
ЦП
19
Erwan Jeanningros
ЦП
14
Thomas Rota
ЦП
18
Alexis Chaillet
ЦФ
20
Julian Dromard
ЦФ
Лион
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
14
Махамаду Диавара
ЦП
4-3-3
1
3
4
2
5
6
8
10
7
9
11
4-3-2-1
1
Лопеш
26
Кумбеди
15
О'Брайен
15
Чалета-Цар
3
Тальяфико
6
Мэйтленд-Найлс
8
Толиссо
8
Какере
10
Шерки
22
Морейра
91
Ляказетт
1
Лопеш
1
Риу
1
Риу
1
Лопеш
91
Ляказетт
17
Энрике
17
Энрике
91
Ляказетт
3
Тальяфико
19
Сарр
19
Сарр
3
Тальяфико
8
Толиссо
24
Акуоку
24
Акуоку
8
Толиссо
Остались в запасе
Понталье
Лион
16
Sacha Bolard
ВР
12
Zie Diabate
ЦЗ
13
Abdallah Imamo
ЦЗ
15
Alan Mougenel
ЦП
17
Mathieu Dufeal
ЦП
19
Erwan Jeanningros
ЦП
14
Thomas Rota
ЦП
18
Alexis Chaillet
ЦФ
20
Julian Dromard
ЦФ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
14
Махамаду Диавара
ЦП
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
16
Sacha Bolard
ВР
12
Zie Diabate
ЦЗ
13
Abdallah Imamo
ЦЗ
15
Alan Mougenel
ЦП
17
Mathieu Dufeal
ЦП
19
Erwan Jeanningros
ЦП
14
Thomas Rota
ЦП
18
Alexis Chaillet
ЦФ
20
Julian Dromard
ЦФ
Остались в запасе
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
14
Махамаду Диавара
ЦП
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча Понталье - Лион
2
Всего ударов по воротам
5
15
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
1
9
Нарушения
8
14
Офсайды
1
3
Количество передач
227
676
Сейвы
5
1
Точность передач %
65
89
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Понталье
Франция. Кубок, 1/128-finals
Понталье
2 : 3
15.11.2025
Сошо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Понталье
0 : 3
07.01.2024
Лион
Франция. Кубок, 1/32 финала
Понталье
1 : 1
06.01.2018
Монпелье
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
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