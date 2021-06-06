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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Люксембург - Шотландия
Люксембург - Шотландия: обзор матча 06 июня 2021
Люксембург
06.06.2021, воскресенье, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Шотландия
27'
Ч. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Люксембург - Шотландия
Замена
Д. Да Мота
️️️️
А. Скендерович
84'
82'
Замена
К. Нисбет
️️️️
Л. Дайкс
76'
Замена
Д. Форрест
️️️️
Б. Гилмор
Желтая карточка
О. Тилль
72'
Замена
О. Тилль
️️️️
Д. Синани
71'
64'
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
С. О'Доннелл
64'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
Э. Робертсон
Замена
Ф. Бонерт
️️️️
М. Джон Девилье
64'
46'
Замена
Б. Гилмор
️️️️
К. МакГрегор
46'
Замена
С. Маккена
️️️️
Д. Галлахер
Красная карточка
В. Селимович
35'
Желтая карточка
Ж. Родригес
30'
27'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Адамс
Пас отдал
Л. Дайкс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
5
Вахид Селимович
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
17
Мика Пинту
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
18
Лоран Янс
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
10
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Киран Тирни
ЛЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
4
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
10
Че Адамс
ЦФ
9
Линдон Дайкс
ЦФ
Люксембург
12
Ральф Шон
ВР
23
Лукас Фокс
ВР
2
Сеид Корац
ЦЗ
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
7
Крис Филлипс
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
21
Оливье Тилль
ЦП
9
Алессио Курчи
ЦФ
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
21
Джон МакЛафлин
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
20
Райан Фрейзер
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
18
Дэвид Тернбулл
ЦП
8
Билли Гилмор
ЦП
25
Джеймс Форрест
ПВ
17
Кевин Нисбет
ЦФ
3-2-3-2
1
Морис
17
Пинту
7
Скендерович
13
Карлсон
3
Махмутович
5
Селимович
18
Янс
21
Тилль
10
Синани
10
Родригес
21
Девилье
3-2-3-2
1
Маршалл
3
Робертсон
5
Хэнли
15
Галлахер
2
О'Доннелл
6
Тирни
4
Мактоминей
8
МакГрегор
7
МакГинн
9
Дайкс
10
Адамс
10
Синани
21
Тилль
21
Тилль
10
Синани
7
Скендерович
9
Да Мота
9
Да Мота
7
Скендерович
21
Девилье
4
Бонерт
4
Бонерт
21
Девилье
Гилмор
25
Форрест
25
Форрест
Гилмор
3
Робертсон
20
Фрейзер
20
Фрейзер
3
Робертсон
15
Галлахер
16
Маккена
16
Маккена
15
Галлахер
2
О'Доннелл
22
Паттерсон
22
Паттерсон
2
О'Доннелл
8
МакГрегор
8
Гилмор
8
Гилмор
8
МакГрегор
9
Дайкс
17
Нисбет
17
Нисбет
9
Дайкс
Остались в запасе
Люксембург
Шотландия
14
Эрик Вейга
ЦП
2
Сеид Корац
ЦЗ
9
Алессио Курчи
ЦФ
12
Ральф Шон
ВР
23
Лукас Фокс
ВР
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
7
Крис Филлипс
ЦЗ
Главный тренер
Люк Хольц
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
21
Крейг Гордон
ВР
21
Джон МакЛафлин
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
18
Дэвид Тернбулл
ЦП
Остались в запасе
14
Эрик Вейга
ЦП
2
Сеид Корац
ЦЗ
9
Алессио Курчи
ЦФ
12
Ральф Шон
ВР
23
Лукас Фокс
ВР
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
7
Крис Филлипс
ЦЗ
Остались в запасе
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
21
Крейг Гордон
ВР
21
Джон МакЛафлин
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
18
Дэвид Тернбулл
ЦП
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Люксембург - Шотландия
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Стадион:
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