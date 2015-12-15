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Расписание матчей
Испания. Кубок
Севилья - Логронес
Севилья - Логронес: обзор матча 15 декабря 2015
Севилья
15.12.2015, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Логронес
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Севилья - Логронес
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Севилья
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