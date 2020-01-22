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Расписание матчей
Испания. Кубок
Логронес - Валенсия
Логронес - Валенсия: обзор матча 22 января 2020
Логронес
22.01.2020, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Логронес - Валенсия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Логронес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Логронес
0 : 4
28.10.2025
Расинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Арентейро
2 : 1
01.12.2021
Логронес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Самора
2 : 1
23.12.2020
Логронес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Аморебьета
1 : 0
16.12.2020
Логронес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Логронес
0 : 1
22.01.2020
Валенсия
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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