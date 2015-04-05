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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Расинг - Льягостера
Расинг - Льягостера: обзор матча 05 апреля 2015
Расинг
05.04.2015, воскресенье, 20:00
Испания. Сегунда, 32 тур
0 : 2
Завершен
Льягостера
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Статистика матча Расинг - Льягостера
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Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Льягостера
Испания. Кубок, 1/64 финала
Льягостера
0 : 1
16.12.2020
Эспаньол
Испания. Сегунда, 42 тур
Льягостера
6 : 2
04.06.2016
Сарагоса
Испания. Сегунда, 41 тур
Леганес
2 : 0
29.05.2016
Льягостера
Испания. Сегунда, 40 тур
Льягостера
0 : 0
25.05.2016
Альмерия
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 0
22.05.2016
Льягостера
Информация о матче
Стадион:
Эль Сардинеро
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