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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Северная Ирландия - Литва
Северная Ирландия - Литва: обзор матча 12 ноября 2021
Северная Ирландия
12.11.2021, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 9 тур
1 : 0
Завершен
Литва
17'
Б. Шаткус (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Ирландия - Литва
88'
Желтая карточка
Д. Бараускас
Замена
Д. Джонс
️️️️
К. Вашингтон
88'
86'
Замена
В. Арманавичюс
️️️️
Л. Мегелайтис
86'
Замена
Д. Шимкус
️️️️
О. Вербицкас
80'
Замена
Д. Казлаускас
️️️️
К. Лаукжемис
Замена
Д. Тейлор
️️️️
Д. Магеннис
78'
75'
Замена
В. Гашпуйтис
️️️️
М. Дапкус
Замена
К. Эванс
️️️️
Д. Сэйвилл
60'
Замена
Д. Льюис
️️️️
Ш. Фергюсон
60'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Б. Шаткус
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
16
Алистер Маккэнн
ЦП
11
Конор Вашингтон
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Литва
1
Эрнестас Шеткус
ВР
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
6
Бенас Шаткус
ЦЗ
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
13
Юстас Ласицкас
ЦЗ
19
Линас Мегелайтис
ОП
17
Мартинас Дапкус
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
9
Каролис Лаукжемис
ЦФ
10
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Северная Ирландия
12
Люк Саутвуд
ВР
12
Конор Азар
ВР
3
Джамаль Льюис
ЛЗ
22
Кирон Браун
ЦЗ
5
Том Фланаган
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
2
Конор Брэдли
ПЗ
15
Джордан Джонс
ЛП
7
Нилл МакГинн
ЦП
7
Итан Гэлбрейт
ЦП
18
Гэвин Уит
ЦП
22
Дэйл Тейлор
ЦФ
Литва
0
Титас Крапикас
ВР
2
Витас Гашпуйтис
ЦЗ
16
Эрнестас Велюлис
ЦП
16
Домантас Шимкус
ЦП
23
Вилюс Арманавичюс
ЦП
12
Игнас Плукас
ЦФ
8
Гедриус Матулевичюс
ЦФ
19
Донатас Казлаускас
ЦФ
9
Эдгарас Дубицкас
ЦФ
4-4-2
23
Пикок-Фаррел
17
МакНэйр
5
Эванс
20
Кэткарт
14
Даллас
3
Фергюсон
8
Дэвис
16
Маккэнн
6
Сэйвилл
21
Магеннис
11
Вашингтон
4-1-3-2
1
Шеткус
6
Шаткус
21
Бараускас
13
Ласицкас
8
Вайткунас
19
Мегелайтис
17
Дапкус
11
Новиковас
18
Вербицкас
10
Черных
9
Лаукжемис
3
Фергюсон
3
Льюис
3
Льюис
3
Фергюсон
6
Сэйвилл
13
Эванс
13
Эванс
6
Сэйвилл
11
Вашингтон
15
Джонс
15
Джонс
11
Вашингтон
21
Магеннис
22
Тейлор
22
Тейлор
21
Магеннис
17
Дапкус
2
Гашпуйтис
2
Гашпуйтис
17
Дапкус
18
Вербицкас
16
Шимкус
16
Шимкус
18
Вербицкас
19
Мегелайтис
23
Арманавичюс
23
Арманавичюс
19
Мегелайтис
9
Лаукжемис
19
Казлаускас
19
Казлаускас
9
Лаукжемис
Остались в запасе
Северная Ирландия
Литва
12
Люк Саутвуд
ВР
12
Конор Азар
ВР
22
Кирон Браун
ЦЗ
5
Том Фланаган
ЦЗ
2
Конор Брэдли
ПЗ
7
Нилл МакГинн
ЦП
7
Итан Гэлбрейт
ЦП
18
Гэвин Уит
ЦП
Главный тренер
Иан Бараклаф
0
Титас Крапикас
ВР
16
Эрнестас Велюлис
ЦП
12
Игнас Плукас
ЦФ
8
Гедриус Матулевичюс
ЦФ
9
Эдгарас Дубицкас
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Остались в запасе
12
Люк Саутвуд
ВР
12
Конор Азар
ВР
22
Кирон Браун
ЦЗ
5
Том Фланаган
ЦЗ
2
Конор Брэдли
ПЗ
7
Нилл МакГинн
ЦП
7
Итан Гэлбрейт
ЦП
18
Гэвин Уит
ЦП
Остались в запасе
0
Титас Крапикас
ВР
16
Эрнестас Велюлис
ЦП
12
Игнас Плукас
ЦФ
8
Гедриус Матулевичюс
ЦФ
9
Эдгарас Дубицкас
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Статистика матча Северная Ирландия - Литва
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Стадион:
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