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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Суиндон Таун - Лейтон Ориент
Суиндон Таун - Лейтон Ориент: обзор матча 10 августа 2010
Суиндон Таун
10.08.2010, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги
1 : 2
Завершен
Лейтон Ориент
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Суиндон Таун - Лейтон Ориент
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Суиндон Таун
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Суиндон Таун
- : -
14.11.2026
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Англия. Вторая лига, 14 тур
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2 : 1
31.10.2026
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0 : 0
24.10.2026
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1 : 3
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0 : 1
10.10.2026
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14.11.2026
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Лейтон Ориент
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Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
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Англия. Первая лига, 12 тур
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1 : 0
21.10.2026
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Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 10 тур
Брэдфорд Сити
0 : 0
10.10.2026
Лейтон Ориент
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Суиндон Таун
Лейтон Ориент
Фанат английского клуба выиграл 15 тысяч за несколько секунд
17 января
3
Кубок Англии. «Манчестер Сити» победил клуб 3-го дивизиона с помощью гола Хусанова (2:1)
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2025.02.08 16:39
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2025.02.08 14:05
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2022.01.08 00:50
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2022.01.08 00:50
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
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2017.02.23 22:20
Фанат английского клуба выиграл 15 тысяч за несколько секунд
17 января
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2025.02.08 16:39
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«Лейтон Ориент» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2025
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