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Расписание матчей
Англия. Кубок
Норвич Сити - Лейтон Ориент
Норвич Сити - Лейтон Ориент: обзор матча 08 января 2011
Норвич Сити
08.01.2011, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Лейтон Ориент
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Норвич Сити - Лейтон Ориент
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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