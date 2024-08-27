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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Миллуолл - Лейтон Ориент
Миллуолл - Лейтон Ориент: обзор матча 27 августа 2024
Миллуолл
27.08.2024, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
0 : 1
Завершен
Лейтон Ориент
14'
Д. Агьей
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Лейтон Ориент
82'
Желтая карточка
O. O'Neill
82'
Замена
J. Brown
️️️️
D. Pratley
82'
Замена
И. Гэлбрейт
️️️️
Z. Obiero
81'
Замена
Д. Донли
️️️️
Д. Агьей
78'
Желтая карточка
Д. Суини
77'
Замена
O. O'Neill
️️️️
Д. Джайесими
77'
Замена
Ч. Келман
️️️️
С. Перкинс
Замена
Д. Уотмор
️️️️
Ф. Азиз
73'
65'
Желтая карточка
Д. Джайесими
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
Д. Брайан
64'
Замена
Р. Леонард
️️️️
А. Эмаху
64'
Желтая карточка
Д. МакНамара
58'
Замена
Р. Эсс
️️️️
Д. Хонимэн
46'
Желтая карточка
М. Уоллес
26'
25'
Желтая карточка
D. Pratley
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Агьей
Пас отдал
Д. Джайесими
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
1
Лайам Робертс
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
4
Шон Хатчинсон
(К)
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
16
Daniel Kelly
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
Лейтон Ориент
1
Zachary Hemming
ВР
3
Джейден Суини
ЛАЗ
15
Брендон Купер
ЦЗ
19
Omar Beckles
ЦЗ
18
Darren Pratley
(К)
ЦЗ
2
Томас Джеймс
ПАЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
7
Диалланг Джайесими
ПВ
7
Даниэл Агьей
ЦФ
35
Zech Obiero
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Миллуолл
1
Лукас Йенсен
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
18
Райан Леонард
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
44
Alfie Massey
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Лейтон Ориент
13
Samuel Howes
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
28
Шон Клэр
ЦП
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
7
Oliver O'Neill
ЦП
35
Aaron Sterling
ЦФ
6
Jordan Brown
ЦФ
10
Джейми Донли
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
4-3-2-1
1
Робертс
23
Брайан
4
Хатчинсон
3
Уоллес
20
МакНамара
16
6
Сэйвилл
10
Хонимэн
10
Эмаху
39
Азиз
9
3-2-2-1-2
1
15
Купер
19
18
2
Джеймс
3
Суини
25
Уоррингтон
9
Перкинс
7
Джайесими
35
7
Агьей
10
Эмаху
18
Леонард
18
Леонард
10
Эмаху
10
Хонимэн
11
Эсс
11
Эсс
10
Хонимэн
39
Азиз
20
Уотмор
20
Уотмор
39
Азиз
23
Брайан
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
23
Брайан
35
8
Гэлбрейт
8
Гэлбрейт
35
7
Джайесими
7
7
7
Джайесими
18
6
6
18
7
Агьей
10
Донли
10
Донли
7
Агьей
9
Перкинс
23
Келман
23
Келман
9
Перкинс
Остались в запасе
Миллуолл
Лейтон Ориент
1
Лукас Йенсен
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦП
44
Alfie Massey
ЦП
13
Samuel Howes
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
28
Шон Клэр
ЦП
35
Aaron Sterling
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Остались в запасе
1
Лукас Йенсен
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦП
44
Alfie Massey
ЦП
Остались в запасе
13
Samuel Howes
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
28
Шон Клэр
ЦП
35
Aaron Sterling
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Статистика матча Миллуолл - Лейтон Ориент
2
4
Всего ударов по воротам
5
6
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
2
Нарушения
17
17
Офсайды
3
0
Количество передач
387
334
Точность передач %
69
69
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
2
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Уотфорд
- : -
05.12.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
0 : 1
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 18 тур
Лейтон Ориент
- : -
01.12.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
1 : 2
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Главный судья:
David Rock, England
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