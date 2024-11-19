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Расписание матчей
Испания. Кубок
Понтеведра - Леванте
Понтеведра - Леванте: обзор матча 19 ноября 2024
Понтеведра
19.11.2024, вторник, 22:00
Испания. Кубок, 1 раунд
4 : 1
Завершен
Леванте
23'
H. Hernandez
57'
J. Fontan
90+6'
Y. Pino
72'
Х. Луис Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Понтеведра - Леванте
ГОЛ! 3:1!
Y. Pino
Пас отдал
R. Sanchez
90'
+6
75'
Замена
П. Мартинес
️️️️
Ó. Clemente
72'
ГОЛ! 2:1!
Х. Луис Моралес
Замена
Б. Гарай
️️️️
F. Villalba
71'
68'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
С. Лосано
68'
Замена
К. Альварес
️️️️
X. Grande
68'
Замена
А. Гарсия
️️️️
К. Эспи
Замена
A. Gonzalez
️️️️
H. Hernandez
63'
Замена
R. Sanchez
️️️️
C. Lopez
63'
Замена
Д. де Алмейда
️️️️
I. Novo
63'
ГОЛ! 2:0!
J. Fontan
57'
Желтая карточка
J. Fontan
48'
46'
Замена
А. де ла Фуэнте
️️️️
V. Fernández
ГОЛ! 1:0!
H. Hernandez
23'
18'
Красная карточка
M. Navarro
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Понтеведра
13
Manu Vizoso
ВР
3
Igor Irazu
ЦЗ
2
J. Fontan
ЦЗ
14
Samu Mayo
ЦП
8
Iago Novo
ЦП
20
Francisco Villalba
ЦП
21
Carlos Lopez
ЦП
11
Oscar Castellano
ЦП
10
Yelko Pino
(К)
ЦФ
17
Xabier Dominguez
ЦФ
23
H. Hernandez
ЦФ
Леванте
1
Андрес
(К)
ВР
41
Marcos Navarro
ЦЗ
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
4
Унаи Эльхесабаль
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
27
Анхель Алгобия
ЦП
10
Óscar Clemente
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
30
Víctor Fernández
ЦП
19
Карлос Эспи
ЦФ
23
Фабрисио
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Понтеведра
1
Edu
ВР
24
Бенхамин Гарай
ЦЗ
5
Mario Gomez
ЦЗ
9
Далиссон де Алмейда
ЦП
6
Jesús Cambil
ЦП
22
Rares Mezdrea
ЦП
27
David Marques
ЦП
9
R. Sanchez
ЦФ
7
A. Gonzalez
ЦФ
Леванте
32
Алехандро Примо
ВР
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
16
Диего Пампин
ЦЗ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
20
Ориоль Рей
ОП
18
Пабло Мартинес
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
7
Рохер Бруге
ПВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
2-5-3
13
3
2
8
20
21
11
14
23
17
10
4-4-2
1
Андрес
14
Кабельо
4
Эльхесабаль
31
41
10
21
Лосано
30
27
Алгобия
23
Фабрисио
19
Эспи
20
24
Гарай
24
Гарай
20
8
9
де Алмейда
9
де Алмейда
8
21
9
9
21
23
7
7
23
30
4
де ла Фуэнте
4
де ла Фуэнте
30
10
18
Мартинес
18
Мартинес
10
31
8
Альварес
8
Альварес
31
19
Эспи
21
Гарсия
21
Гарсия
19
Эспи
21
Лосано
25
Моралес
25
Моралес
21
Лосано
Остались в запасе
Понтеведра
Леванте
1
Edu
ВР
5
Mario Gomez
ЦЗ
6
Jesús Cambil
ЦП
22
Rares Mezdrea
ЦП
27
David Marques
ЦП
20
Ориоль Рей
ОП
32
Алехандро Примо
ВР
16
Диего Пампин
ЦЗ
7
Рохер Бруге
ПВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
1
Edu
ВР
5
Mario Gomez
ЦЗ
6
Jesús Cambil
ЦП
22
Rares Mezdrea
ЦП
27
David Marques
ЦП
Остались в запасе
20
Ориоль Рей
ОП
32
Алехандро Примо
ВР
16
Диего Пампин
ЦЗ
7
Рохер Бруге
ПВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Понтеведра - Леванте
1
1
Всего ударов по воротам
24
10
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
15
9
Офсайды
1
1
Количество передач
614
257
Сейвы
5
4
Точность передач %
88
72
Удары мимо ворот
12
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
16
9
Удары из-за пределов штрафной
8
1
Матчи команд
Понтеведра
Испания. Кубок, 1/32 финала
Понтеведра
0 : 3
03.12.2025
Эйбар
Испания. Кубок, 1/64 финала
УД Оуренсе
1 : 1
29.10.2025
Понтеведра
Испания. Кубок, 1/8 финала
Понтеведра
0 : 1
15.01.2025
Хетафе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Понтеведра
3 : 0
03.01.2025
Мальорка
Испания. Кубок, 2 раунд
Понтеведра
1 : 0
04.12.2024
Вильярреал
Леванте
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
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