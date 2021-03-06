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Расписание матчей
Франция. Кубок
Ред Стар - Ланс
Ред Стар - Ланс: обзор матча 06 марта 2021
Ред Стар
06.03.2021, суббота, 16:15
Франция. Кубок, 1/16 финала
3 : 2
Завершен
Ланс
21'
P. Meissa Ba
90+1'
A. Dzabana
29'
Ф. Медина
49'
Ш. Дукур
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ред Стар - Ланс
ГОЛ! 2:2!
A. Dzabana
90'
+1
Замена
️️️️
P. Meissa Ba
83'
79'
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
С. Банза
Замена
M. N'Doye
️️️️
D. Koukou
78'
Замена
A. Dzabana
️️️️
B. Gomel
78'
74'
Замена
М. Айдара
️️️️
И. Бура
72'
Желтая карточка
Ф. Медина
49'
ГОЛ! 1:2!
Ш. Дукур
Пас отдал
К. Жан
29'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Медина
Пас отдал
И. Бура
ГОЛ! 1:0!
P. Meissa Ba
Пас отдал
B. Gomel
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ред Стар
24
Максим Сивис
ПЗ
6
Djiman Koukou
ЦФ
4
Hamadou Karamoko
ЦФ
4
Jeremy Labor
ЦФ
20
Younes Ghabaoui
ЦФ
4
Jimmy Roye
ЦФ
15
Cheikh N'Doye
ЦФ
11
Benjamin Gomel
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
7
Damien Durand
ЦФ
Главный тренер
Дамьен Перринелль
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Давид Кошта
АП
24
Симон Банза
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Ред Стар
13
Edouard Daillet
ЦФ
30
Paul Charruau
ЦФ
19
Ousmane Sidibe
ЦФ
17
Mayoro N'Doye
ЦФ
23
Alan Dzabana
ЦФ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
93
Шейк Траоре
ПЗ
18
Янник Каюзак
ОП
7
Тони Маурисио
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
1-5
24
Сивис
15
7
5
11
4
3-3-1-1-2
1
Фариньес
2
Медина
5
Баде
15
Фортеш
22
Мишелен
28
Дукур
14
Бура
42
Фофана
10
Кошта
10
Жан
24
Банза
6
17
17
6
11
23
23
11
24
Банза
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
24
Банза
14
Бура
21
Айдара
21
Айдара
14
Бура
Остались в запасе
Ред Стар
Ланс
13
Edouard Daillet
ЦФ
30
Paul Charruau
ЦФ
19
Ousmane Sidibe
ЦФ
Главный тренер
Дамьен Перринелль
7
Флориан Сотока
ЦФ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
7
Тони Маурисио
АП
93
Шейк Траоре
ПЗ
16
Жан-Луис Лека
ВР
24
Жонатан Гради
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
Остались в запасе
13
Edouard Daillet
ЦФ
30
Paul Charruau
ЦФ
19
Ousmane Sidibe
ЦФ
Остались в запасе
7
Флориан Сотока
ЦФ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
7
Тони Маурисио
АП
93
Шейк Траоре
ПЗ
16
Жан-Луис Лека
ВР
24
Жонатан Гради
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
Главный тренер
Дамьен Перринелль
Статистика матча Ред Стар - Ланс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ред Стар
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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