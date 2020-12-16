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Расписание матчей
Испания. Кубок
Лехона - Вильярреал
Лехона - Вильярреал: обзор матча 16 декабря 2020
Лехона
16.12.2020, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
0 : 6
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лехона - Вильярреал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лехона
Испания. Кубок, 1 раунд
Лехона
0 : 2
02.12.2021
Эльче
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лехона
0 : 6
16.12.2020
Вильярреал
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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Вильярреал
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
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