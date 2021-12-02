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Расписание матчей
Испания. Кубок
Лехона - Эльче
Лехона - Эльче: обзор матча 02 декабря 2021
Лехона
02.12.2021, четверг, 22:00
Испания. Кубок, 1 раунд
0 : 2
Завершен
Эльче
43'
Г. Каррийо
56'
Г. Каррийо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лехона - Эльче
80'
Замена
И. Марконе
️️️️
Р. Гути
74'
Замена
Х. Аламо
️️️️
Ж. Гумбау
64'
Замена
Г. Паласиос
️️️️
Хосан
64'
Замена
️️️️
Д. Гонсалес
64'
Замена
Фидель
️️️️
П. Пьятти
56'
ГОЛ! 0:2!
Г. Каррийо
Пас отдал
Ж. Гумбау
43'
ГОЛ! 0:1!
Г. Каррийо
Пас отдал
А. Барраган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лехона
1
Javier Mandaluniz Renteria
ВР
2
Jon Larrauri
ЦЗ
12
Jon Galarza
ЦЗ
5
Hugo Cabanas
ЦЗ
21
Haritz Estivaritz
ЦЗ
22
Sergio López
ЦП
7
Luisma Villa
ЦП
8
Julen Huidobro Betolaza
ЦП
8
Txopi
ЦФ
14
Galder Dwomoh Lombas
ЦФ
19
Marcos Yaniz
ЦФ
Эльче
1
Кико Касилья
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Лехона
13
Unai Llorente
ВР
4
Xabier Etxebarria
ЦЗ
3
Ander Artabe
ЦЗ
6
Iker De Eguino Mendivil
ЦП
20
Izan Gutiérrez
ЦП
15
Antton Fruniz
ЦП
6
Ibai Quintana
ЦП
10
Infante
ЦП
9
Iñigo Pisón
ЦФ
11
Ander Herreros
ЦФ
99
Jamal Hamed
ЦФ
Эльче
1
Аксель Вернер
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
8
Омар Маскарель
ОП
8
Хони Аламо
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
4-3-3
1
2
5
21
12
22
7
8
19
14
8
3-1-1-3-2
1
Касилья
19
Барраган
5
Верду
16
Гонсалес
6
Гумбау
10
Гути
17
Хосан
10
Пьятти
11
Милья
9
Бенедетто
9
Каррийо
17
Хосан
13
Паласиос
13
Паласиос
17
Хосан
10
Гути
23
Марконе
23
Марконе
10
Гути
10
Пьятти
10
Фидель
10
Фидель
10
Пьятти
6
Гумбау
8
Аламо
8
Аламо
6
Гумбау
Остались в запасе
Лехона
Эльче
13
Unai Llorente
ВР
4
Xabier Etxebarria
ЦЗ
3
Ander Artabe
ЦЗ
6
Iker De Eguino Mendivil
ЦП
20
Izan Gutiérrez
ЦП
15
Antton Fruniz
ЦП
6
Ibai Quintana
ЦП
10
Infante
ЦП
9
Iñigo Pisón
ЦФ
11
Ander Herreros
ЦФ
99
Jamal Hamed
ЦФ
1
Аксель Вернер
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
8
Омар Маскарель
ОП
20
Тете Моренте
ЛВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
13
Unai Llorente
ВР
4
Xabier Etxebarria
ЦЗ
3
Ander Artabe
ЦЗ
6
Iker De Eguino Mendivil
ЦП
20
Izan Gutiérrez
ЦП
15
Antton Fruniz
ЦП
6
Ibai Quintana
ЦП
10
Infante
ЦП
9
Iñigo Pisón
ЦФ
11
Ander Herreros
ЦФ
99
Jamal Hamed
ЦФ
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
8
Омар Маскарель
ОП
20
Тете Моренте
ЛВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Лехона - Эльче
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лехона
Испания. Кубок, 1 раунд
Лехона
0 : 2
02.12.2021
Эльче
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лехона
0 : 6
16.12.2020
Вильярреал
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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