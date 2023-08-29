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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Солфорд Сити - Лидс
Солфорд Сити - Лидс: обзор матча 29 августа 2023
Солфорд Сити
29.08.2023, вторник, 22:00
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
2 : 1
Счет по пенальти – 9 : 8
Завершен
Лидс
34'
M. Smith
76'
П. Стрейк
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Солфорд Сити - Лидс
ГОЛ!
O. Ashley
9:8
Пенальти не реализован!
Д. Шеклтон
ГОЛ!
К. Тилт
8:8
ГОЛ!
К. Саммервил
7:8
ГОЛ!
Э. Мариаппа
7:7
ГОЛ!
И. Ампаду
6:7
ГОЛ!
L. Bolton
6:6
ГОЛ!
Ч. Крессуэлл
5:6
ГОЛ!
M. Lund
5:5
ГОЛ!
Л. Ельде
4:5
Пенальти не реализован!
К. Макленнан
ГОЛ!
Л. Синистерра
4:4
ГОЛ!
M. Dackers
4:3
ГОЛ!
В. Гнонто
3:3
ГОЛ!
R. Watson
3:2
Пенальти не реализован!
Ж. Рюттер
ГОЛ!
C. McAleny
2:2
ГОЛ!
П. Стрейк
1:2
ГОЛ!
С. Маллан
1:1
ГОЛ!
С. Гринвуд
0:1
Замена
M. Dackers
️️️️
M. Smith
88'
76'
ГОЛ! 1:1!
П. Стрейк
76'
Замена
С. Гринвуд
️️️️
А. Грей
Замена
M. Lund
️️️️
Л. Гарбатт
73'
Замена
C. McAleny
️️️️
C. Hendry
70'
Желтая карточка
Э. Мариаппа
64'
61'
Замена
Л. Синистерра
️️️️
Д. Гелхардт
60'
Желтая карточка
В. Гнонто
Замена
К. Макленнан
️️️️
L. Shephard
46'
ГОЛ! 1:0!
M. Smith
Пас отдал
Л. Гарбатт
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Солфорд Сити
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
8
Luke Bolton
ЦП
14
Стиви Маллан
ЦП
6
Ossama Ashley
ЦП
14
Callum Hendry
ЦФ
21
Alex Cairns
ЦФ
32
Liam Shephard
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Лидс
12
Карл Дарлоу
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Солфорд Сити
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
42
Theo Vassell
ЦП
27
Один Бэйли
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
1
Joe Wright
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
1
Кристоффер Классон
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
16
Коди Драме
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
4
Льюис Бейт
ЦП
24
Дарко Гьяби
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
3-3-5
5
Мариаппа
16
Тилт
29
Гарбатт
8
14
Маллан
6
21
17
44
32
14
4-1-2-3
12
Дарлоу
4
Крессуэлл
4
Стрейк
4
Ампаду
5
Ельде
16
Шеклтон
38
Саммервил
29
Гнонто
11
Гелхардт
14
Грей
10
Рюттер
17
9
9
17
32
11
Макленнан
11
Макленнан
32
29
Гарбатт
8
8
29
Гарбатт
14
14
14
14
14
Грей
20
Гринвуд
20
Гринвуд
14
Грей
11
Гелхардт
17
Синистерра
17
Синистерра
11
Гелхардт
Остались в запасе
Солфорд Сити
Лидс
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
42
Theo Vassell
ЦП
27
Один Бэйли
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
30
Илан Мелье
ВР
1
Кристоффер Классон
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
16
Коди Драме
ПЗ
4
Льюис Бейт
ЦП
24
Дарко Гьяби
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
42
Theo Vassell
ЦП
27
Один Бэйли
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
Остались в запасе
30
Илан Мелье
ВР
1
Кристоффер Классон
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
16
Коди Драме
ПЗ
4
Льюис Бейт
ЦП
24
Дарко Гьяби
ЦП
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Солфорд Сити - Лидс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
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