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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лех - Сталь
Лех - Сталь: обзор матча 08 марта 2025
Лех
08.03.2025, суббота, 22:15
Польша. Экстракласа, 24 тур
3 : 1
Завершен
Сталь
21'
Р. Карстенсен
22'
Д. Хаканс
58'
А. Соуза
41'
R. Dadok
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лех - Сталь
90'
+2
Желтая карточка
А. Яунземс
86'
Замена
Ł. Wolsztyński
️️️️
M. Senger
Замена
K. Lisman
️️️️
А. Соуза
86'
82'
Замена
D. Tkacz
️️️️
М. Гилламьер
82'
Замена
F. Gerbowski
️️️️
R. Dadok
81'
Замена
П. Ханнола
️️️️
M. Domański
73'
Замена
J. David Beauguel
️️️️
S. Krykun
Замена
Ж. Перейра
️️️️
А. Милич
73'
Замена
Ф. Ягелло
️️️️
Р. Муравски
73'
Желтая карточка
Р. Карстенсен
68'
Замена
Б. Фиабема
️️️️
А. Голизаде
65'
ГОЛ! 3:1!
А. Соуза
58'
Желтая карточка
П. Валемарк
54'
50'
Желтая карточка
M. Senger
Замена
П. Валемарк
️️️️
Д. Хаканс
46'
41'
ГОЛ! 2:1!
R. Dadok
Пас отдал
K. Getinger
ГОЛ! 2:0!
Д. Хаканс
Пас отдал
М. Ишак
22'
ГОЛ! 1:0!
Р. Карстенсен
Пас отдал
А. Голизаде
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
3
Алекс Дуглас
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
43
Антони Козубал
ОП
22
Радослав Муравски
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
8
Али Голизаде
ПВ
9
Микаэль Ишак
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Сталь
39
Jakub Mądrzyk
ВР
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
96
Robert Dadok
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
44
Sergiy Krykun
ЦП
18
Piotr Wlazło
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
23
Krystian Getinger
(К)
ЦП
66
Алвис Яунземс
ЦП
10
Maciej Domański
ЦФ
22
Marvin Senger
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
24
Филип Ягелло
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
56
Kornel Lisman
ЦП
10
Патрик Валемарк
ПВ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
21
Mateusz Matras
ЦЗ
19
Dawid Tkacz
ЦП
8
Пири Ханнола
ЦП
32
Fryderyk Gerbowski
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
9
Ravve Assayeg
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
4-1-1-3-1
41
Мрозек
29
Карстенсен
3
Дуглас
18
Саламон
16
Милич
43
Козубал
22
Муравски
11
Хаканс
77
Соуза
8
Голизаде
9
Ишак
2-1-5-2
39
3
Эсселинк
96
6
Гилламьер
44
92
Кадзиор
23
66
Яунземс
18
22
10
16
Милич
2
Перейра
2
Перейра
16
Милич
22
Муравски
24
Ягелло
24
Ягелло
22
Муравски
77
Соуза
56
56
77
Соуза
11
Хаканс
10
Валемарк
10
Валемарк
11
Хаканс
8
Голизаде
18
Фиабема
18
Фиабема
8
Голизаде
6
Гилламьер
19
19
6
Гилламьер
10
8
Ханнола
8
Ханнола
10
96
32
32
96
22
25
25
22
44
9
9
44
Остались в запасе
Лех
Сталь
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
10
Дино Хотич
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
13
Konrad Jałocha
ВР
21
Mateusz Matras
ЦЗ
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
9
Ravve Assayeg
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
10
Дино Хотич
ЦП
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
21
Mateusz Matras
ЦЗ
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
9
Ravve Assayeg
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Камил Киерес
Статистика матча Лех - Сталь
2
2
Всего ударов по воротам
24
11
Удары в створ
14
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
11
9
Офсайды
5
1
Количество передач
534
360
Сейвы
2
11
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
10
6
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 3
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Информация о матче
Главный судья:
Sylwestrzak, Damian, Poland
Стадион:
Городской стадион
Посещаемость:
23281 из 41609 зрителей (55%)
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