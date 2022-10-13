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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Штурм
Лацио - Штурм: обзор матча 13 октября 2022
Лацио
13.10.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, группа F, 4 тур
2 : 2
Завершен
Штурм
45'
Ч. Иммобиле (П)
71'
Педро
56'
В. Бевинг
83'
В. Бевинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Штурм
88'
Желтая карточка
Г. Вютрих
85'
Желтая карточка
И. Любич
83'
ГОЛ! 2:2!
В. Бевинг
Пас отдал
Т. Хорват
79'
Замена
Я. Яншер
️️️️
А. Айети
79'
Замена
М. Саркария
️️️️
С. Хирлендер
79'
Замена
И. Любич
️️️️
Й. Горенц-Станкович
Замена
М. Кансельери
️️️️
Ч. Иммобиле
79'
74'
Желтая карточка
А. Прасс
ГОЛ! 2:1!
Педро
Пас отдал
Ф. Андерсон
71'
Замена
М. Весино
️️️️
Д. Катальди
59'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
Л. Альберто
59'
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
Т. Башич
58'
58'
Замена
Т. Хорват
️️️️
О. Китеишвили
56'
ГОЛ! 1:1!
В. Бевинг
Пас отдал
А. Прасс
46'
Замена
В. Бевинг
️️️️
Э. Эмега
Замена
А. Марушич
️️️️
М. Дзакканьи
46'
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
Вторая желтая
М. Лаццари
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ч. Иммобиле
45'
44'
Желтая карточка
Д. Аффенгрубер
Желтая карточка
М. Лаццари
27'
27'
Желтая карточка
О. Китеишвили
22'
Желтая карточка
С. Инголич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Лацио
81
Луиш Максимиану
ВР
98
Федерико Магро
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Штурм
41
Кристофер Джулиани
ВР
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
11
Манприт Саркария
ЛВ
77
Иван Любич
ОП
14
Томи Хорват
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
4-2-3-1
49
Проведель
29
Лаццари
34
Хила
4
Патрик
4
Хюсай
32
Катальди
19
Башич
10
Дзакканьи
18
Альберто
9
Педро
9
Иммобиле
3-2-3-2
28
Зибенхандль
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
25
Инголич
44
Данте
25
Хирлендер
8
Китеишвили
22
Прасс
9
Айети
22
Эмега
10
Дзакканьи
77
Марушич
77
Марушич
10
Дзакканьи
32
Катальди
15
Весино
15
Весино
32
Катальди
19
Башич
22
Милинкович-Савич
22
Милинкович-Савич
19
Башич
18
Альберто
7
Андерсон
7
Андерсон
18
Альберто
9
Иммобиле
22
Кансельери
22
Кансельери
9
Иммобиле
4
Горенц-Станкович
77
Любич
77
Любич
4
Горенц-Станкович
8
Китеишвили
14
Хорват
14
Хорват
8
Китеишвили
9
Айети
89
Яншер
89
Яншер
9
Айети
22
Эмега
11
Бевинг
11
Бевинг
22
Эмега
25
Хирлендер
11
Саркария
11
Саркария
25
Хирлендер
Остались в запасе
Лацио
Штурм
81
Луиш Максимиану
ВР
98
Федерико Магро
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
41
Кристофер Джулиани
ВР
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
81
Луиш Максимиану
ВР
98
Федерико Магро
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
Остались в запасе
41
Кристофер Джулиани
ВР
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Лацио - Штурм
2
1
7
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
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