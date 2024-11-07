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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Порту
Лацио - Порту: обзор матча 07 ноября 2024
Лацио
07.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 тур
2 : 1
Завершен
Порту
45+5'
А. Романьоли
90+2'
Педро
66'
С. Эустакиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Порту
ГОЛ! 2:1!
Педро
Пас отдал
Г. Исаксен
90'
+2
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Н. Тавареш
89'
84'
Замена
А. Франку
️️️️
Ф. Виейра
Желтая карточка
М. Гендузи
81'
Замена
Г. Исаксен
️️️️
М. Дзакканьи
71'
Замена
Н. Ровелла
️️️️
Л. Чауна
67'
Замена
М. Хила
️️️️
С. Жиго
67'
Замена
Б. Диа
️️️️
В. Кастелланос
67'
66'
ГОЛ! 1:1!
С. Эустакиу
Пас отдал
Галено
61'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
А. Варела
61'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
М. Фернандеш
ГОЛ! 1:0!
А. Романьоли
Пас отдал
В. Кастелланос
45'
+5
45'
+1
Желтая карточка
Т. Джало
39'
Желтая карточка
Н. Перес
30'
Желтая карточка
С. Омородион
Желтая карточка
М. Дзакканьи
28'
14'
Желтая карточка
Д. Намасо
Желтая карточка
С. Жиго
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
(К)
ЛВ
6
Маттео Гендузи
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Педро
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Порту
99
Диогу Кошта
(К)
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
52
Мартим Фернандеш
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
22
Алан Варела
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Саму Омородион
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
22
Булайе Диа
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
2
Зе Педру
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
15
Vasco Sousa
ЦП
86
Родригу Мора
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
4-2-2-2
35
Мандас
17
Тавареш
2
Жиго
26
Романьоли
77
Марушич
6
Гендузи
15
Весино
10
Дзакканьи
9
Педро
11
Кастелланос
17
Чауна
4-2-1-1-2
99
Кошта
52
Фернандеш
18
Перес
35
Джало
74
Моура
22
Варела
46
Эустакиу
20
Виейра
13
Галено
3
Намасо
9
Омородион
2
Жиго
34
Хила
34
Хила
2
Жиго
17
Тавареш
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
17
Тавареш
17
Чауна
6
Ровелла
6
Ровелла
17
Чауна
10
Дзакканьи
11
Исаксен
11
Исаксен
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
22
Диа
22
Диа
11
Кастелланос
52
Фернандеш
17
Мариу
17
Мариу
52
Фернандеш
22
Варела
6
Гонсалес
6
Гонсалес
22
Варела
20
Виейра
10
Франку
10
Франку
20
Виейра
Остались в запасе
Лацио
Порту
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
14
Клаудио Рамос
ВР
2
Зе Педру
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
15
Vasco Sousa
ЦП
86
Родригу Мора
ЦП
11
Пепе
ЛВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
2
Зе Педру
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
15
Vasco Sousa
ЦП
86
Родригу Мора
ЦП
11
Пепе
ЛВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Витор Бруну
Статистика матча Лацио - Порту
3
4
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
6
5
Нарушения
11
16
Офсайды
1
2
Количество передач
411
451
Сейвы
1
3
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.35
0.56
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
- : -
06.12.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
1 : 2
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Главный судья:
Георги Кабаков
(Пловдив)
Стадион:
Олимпико
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