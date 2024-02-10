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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Валансьен - Лаваль
Валансьен - Лаваль: обзор матча 10 февраля 2024
Валансьен
10.02.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 24 тур
1 : 1
Завершен
Лаваль
47'
J. Cuffaut
70'
Р. Лабе Ласкари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валансьен - Лаваль
Замена
I. Hamache
️️️️
Ф. Жуниор
89'
89'
Замена
Ж. Кадиль
️️️️
Р. Лабе Ласкари
88'
Замена
T. Vargas
️️️️
M. Tchokounté
Желтая карточка
Ф. Жуниор
87'
79'
Желтая карточка
Р. Лабе Ласкари
Замена
М. Ойевуси
️️️️
С. Дукуре
77'
77'
Замена
T. Thomas
️️️️
J. Adeoti
77'
Замена
А. Бобишон
️️️️
Ж. Тель
72'
Желтая карточка
Y. Balde
70'
ГОЛ! 1:1!
Р. Лабе Ласкари
Пас отдал
Ж. Тель
66'
Желтая карточка
A. Gonçalves
64'
Замена
А. Черни
️️️️
И. Ломами
ГОЛ! 1:0!
J. Cuffaut
Пас отдал
А. Кноккарт
47'
Замена
M. Lilepo
️️️️
Э. Юнг
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
1
Lassana Diabate
ВР
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
8
Souleymane Basse
ЦЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
23
Julien Masson
ЦП
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
14
J. Cuffaut
(К)
ЦФ
50
Фламарион Жуниор
ЦФ
29
Эндрю Юнг
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
3
Marvin Baudry
ЦЗ
23
Yasser Balde
ЦЗ
31
Ирвин Ломами
ПЗ
9
Жордан Тель
ЦФ
18
Malik Tchokounté
ЦФ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
39
Anthony Gonçalves
(К)
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Валансьен
16
Jean Louchet
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
33
Marvyn Vialaneix
ЦЗ
6
Саша Бансе
ОП
99
Makabi Lilepo
ЦФ
11
Ilyes Hamache
ЦФ
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
75
Амин Черни
ЦЗ
7
Thibault Vargas
ЦЗ
8
Titouan Thomas
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
7
Пабло Пажи
ЦФ
3-2-1-4
1
4
8
24
Шабанович
23
8
93
Кноккарт
14
22
Дукуре
29
Юнг
50
Жуниор
4-5
30
Самасса
31
Ломами
3
23
15
18
6
17
39
3
Лабе Ласкари
29
Юнг
99
99
29
Юнг
50
Жуниор
11
11
50
Жуниор
22
Дукуре
27
Ойевуси
27
Ойевуси
22
Дукуре
31
Ломами
75
Черни
75
Черни
31
Ломами
18
7
7
18
17
8
8
17
9
Тель
14
Бобишон
14
Бобишон
9
Тель
3
Лабе Ласкари
28
Кадиль
28
Кадиль
3
Лабе Ласкари
Остались в запасе
Валансьен
Лаваль
16
Jean Louchet
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
33
Marvyn Vialaneix
ЦЗ
6
Саша Бансе
ОП
Главный тренер
Ариэль Якобс
1
Maxime Hautbois
ВР
7
Пабло Пажи
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Остались в запасе
16
Jean Louchet
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
33
Marvyn Vialaneix
ЦЗ
6
Саша Бансе
ОП
Остались в запасе
1
Maxime Hautbois
ВР
7
Пабло Пажи
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Главный тренер
Оливье Фраполли
Статистика матча Валансьен - Лаваль
1
3
Всего ударов по воротам
6
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
15
26
Офсайды
2
0
Количество передач
497
300
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
69
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
0
3
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Главный судья:
Pierre Legat, France
Стадион:
Stade du Hainaut, Valenciennes
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