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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Латвия - Уэльс
Латвия - Уэльс: обзор матча 11 сентября 2023
Латвия
11.09.2023, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа D, 6 тур
0 : 2
Завершен
Уэльс
29'
А. Рэмзи (П)
90+6'
Д. Брукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Латвия - Уэльс
Желтая карточка
А. Цыганик
90'
+7
90'
+6
ГОЛ! 0:2!
Д. Брукс
Пас отдал
Х. Уилсон
90'
+3
Желтая карточка
К. Мефам
Желтая карточка
К. Тоберс
90'
87'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
Б. Джонсон
Замена
Э. Дашкевичс
️️️️
А. Яунземс
86'
Замена
М. Регза
️️️️
Р. Ульдрикис
86'
Желтая карточка
Э. Эмсис
78'
Желтая карточка
Я. Икаунекс
64'
Желтая карточка
Р. Савалниекс
59'
49'
Замена
Д. Брукс
️️️️
А. Рэмзи
29'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Рэмзи
Желтая карточка
К. Дубра
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
12
Роберт Озолс
ВР
5
Антонис Черномордис
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
6
Кристерс Тоберс
ЛП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
16
Алвис Яунземс
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
8
Эдуардс Эмсис
ПП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
17
Джордан Джеймс
ЦП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Харри Уилсон
ПВ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Латвия
23
Нилс Пуринс
ВР
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
3
Марцис Осс
ЦЗ
2
Даниэльс Балодис
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
10
Давис Икаунекс
ЦП
13
Кирилс Ильинс
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
19
Марко Регза
ЦФ
Уэльс
21
Том Кинг
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
2
Морган Фокс
ЦЗ
22
Джош Шихан
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
17
Рабби Матондо
ПВ
23
Натан Бродхед
ЦФ
0
Том Брэдшоу
ЦФ
10
Лайам Каллен
ЦФ
2-5-3
12
Озолс
5
Черномордис
4
Дубра
6
Тоберс
11
Савалниекс
16
Яунземс
10
Икаунекс
8
Эмсис
20
Ульдрикис
19
Кроллис
14
Цыганик
3-2-2-2
12
Уорд
2
Мефам
6
Родон
5
Ампаду
3
Уильямс
4
Дэвис
17
Джеймс
10
Рэмзи
8
Уилсон
11
Джонсон
16
Яунземс
7
Дашкевичс
7
Дашкевичс
16
Яунземс
20
Ульдрикис
19
Регза
19
Регза
20
Ульдрикис
10
Рэмзи
7
Брукс
7
Брукс
10
Рэмзи
11
Джонсон
0
Брэдшоу
0
Брэдшоу
11
Джонсон
Остались в запасе
Латвия
Уэльс
23
Нилс Пуринс
ВР
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
3
Марцис Осс
ЦЗ
2
Даниэльс Балодис
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
10
Давис Икаунекс
ЦП
13
Кирилс Ильинс
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
Главный тренер
Дайнис Казакевич
21
Том Кинг
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
2
Морган Фокс
ЦЗ
22
Джош Шихан
ЦП
17
Рабби Матондо
ПВ
23
Натан Бродхед
ЦФ
10
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Остались в запасе
23
Нилс Пуринс
ВР
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
3
Марцис Осс
ЦЗ
2
Даниэльс Балодис
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
10
Давис Икаунекс
ЦП
13
Кирилс Ильинс
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
Остались в запасе
21
Том Кинг
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
2
Морган Фокс
ЦЗ
22
Джош Шихан
ЦП
17
Рабби Матондо
ПВ
23
Натан Бродхед
ЦФ
10
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Главный тренер
Роберт Пейдж
Статистика матча Латвия - Уэльс
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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