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Расписание матчей
Латвия - Мальта
Латвия - Мальта: обзор матча 13 октября 2020
Латвия
13.10.2020, вторник, 19:00
, группа D1, 4 тур
0 : 1
Завершен
Мальта
90+7'
С. Борг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Латвия - Мальта
90'
+7
ГОЛ! 0:1!
С. Борг
Пас отдал
С. Писани
89'
Замена
Д. Грек
️️️️
Л. Гамбин
Замена
А. Яунземс
️️️️
А. Цыганик
84'
75'
Замена
С. Писани
️️️️
Т. Теума
Желтая карточка
А. Цыганик
74'
69'
Замена
Ю. Дегабриэле
️️️️
Д. Мбонг
65'
Желтая карточка
А. Агиус
Замена
М. Кигурс
️️️️
Д. Икаунекс
64'
Замена
Р. Ульдрикис
️️️️
В. Гутковскис
64'
Замена
Э. Эмсис
️️️️
К. Тоберс
63'
Желтая карточка
К. Карклинс
54'
54'
Желтая карточка
С. Борг
Замена
К. Карклинс
️️️️
А. Зюзинс
54'
Желтая карточка
К. Тоберс
49'
Желтая карточка
А. Зюзинс
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
1
Павел Штейнборс
ВР
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
3
Марцис Осс
ЦЗ
6
Кристерс Тоберс
ЛП
10
Давис Икаунекс
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
10
Тедди Теума
ЦП
20
Люк Гамбин
ЦП
11
Люк Монтебелло
ЦФ
8
Пол Мбонг
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Латвия
12
Роберт Озолс
ВР
23
Дэвис Осс
ВР
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
21
Крисс Карклинс
ЦЗ
16
Алвис Яунземс
ЦП
13
Мартинс Кигурс
ЦП
7
Ритварс Ругинс
ЦП
11
Владиславс Федоровс
АП
8
Эдуардс Эмсис
ПП
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Мальта
16
Джейк Галеа
ВР
13
Энрико Пепе
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
9
Джейк Грек
ЦП
23
Тристан Каруана
ЦП
11
Роуэн Мускат
ЦП
21
Шон Димек
ЦП
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
18
Стив Писани
ЦП
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
2-5-1-2
1
Штейнборс
13
Юрковскис
3
Осс
6
Тоберс
10
Икаунекс
17
Зюзинс
11
Савалниекс
16
Тарасов
10
Икаунекс
9
Гутковскис
14
Цыганик
3-3-2-2
1
Бонелло
4
Борг
5
Агиус
5
Шоу
7
Мбонг
6
Гилламьер
3
Камензули
10
Теума
20
Гамбин
8
Мбонг
11
Монтебелло
14
Цыганик
16
Яунземс
16
Яунземс
14
Цыганик
10
Икаунекс
13
Кигурс
13
Кигурс
10
Икаунекс
17
Зюзинс
21
Карклинс
21
Карклинс
17
Зюзинс
6
Тоберс
8
Эмсис
8
Эмсис
6
Тоберс
9
Гутковскис
20
Ульдрикис
20
Ульдрикис
9
Гутковскис
20
Гамбин
9
Грек
9
Грек
20
Гамбин
7
Мбонг
18
Дегабриэле
18
Дегабриэле
7
Мбонг
10
Теума
18
Писани
18
Писани
10
Теума
Остались в запасе
Латвия
Мальта
12
Роберт Озолс
ВР
23
Дэвис Осс
ВР
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
11
Владиславс Федоровс
АП
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
7
Ритварс Ругинс
ЦП
Главный тренер
Дайнис Казакевич
16
Джейк Галеа
ВР
13
Энрико Пепе
ЦЗ
23
Тристан Каруана
ЦП
11
Роуэн Мускат
ЦП
21
Шон Димек
ЦП
22
Зак Мускат
ЦЗ
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
Главный тренер
Девис Манджа
Остались в запасе
12
Роберт Озолс
ВР
23
Дэвис Осс
ВР
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
11
Владиславс Федоровс
АП
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
7
Ритварс Ругинс
ЦП
Остались в запасе
16
Джейк Галеа
ВР
13
Энрико Пепе
ЦЗ
23
Тристан Каруана
ЦП
11
Роуэн Мускат
ЦП
21
Шон Димек
ЦП
22
Зак Мускат
ЦЗ
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Главный тренер
Девис Манджа
Статистика матча Латвия - Мальта
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Главный судья:
Иван Гриффит
Стадион:
Даугава
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