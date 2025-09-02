Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт - Ливан
Кувейт - Ливан: онлайн-трансляция 02 сентября 2025
Кувейт
02.09.2025, вторник, 15:30
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Ливан
Матч
Личные встречи
Статистика матча Кувейт - Ливан
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Кувейт
Ливан
Прогноз на точный счeт матча Оман – Ливан: товарищеский матч, 28 мая 2025
27 мая, 11:15
Кубок Азии. Катар разгромил Ливан (3:0) в матче-открытии
12 января 2024, 21:09
Отбор ЧМ-2022. Иран победил Ливан благодаря голу Азмуна
29 марта 2022, 16:58
Аль-Мутава из Кувейта – новый рекордсмен по числу матчей за сборную
26 июня 2021, 11:16
2
Отбор ЧМ-2018. Филиппины переиграли КНДР, Мьянма сыграла вничью с Ливаном
29 марта 2016, 16:56
2
Аль-Мутава из Кувейта – новый рекордсмен по числу матчей за сборную
26 июня 2021, 11:16
2
Кувейт исключен из ФИФА до выполнения условий организации
16 октября 2015, 20:59
Прогноз на точный счeт матча Оман – Ливан: товарищеский матч, 28 мая 2025
27 мая, 11:15
Кубок Азии. Катар разгромил Ливан (3:0) в матче-открытии
12 января 2024, 21:09
Отбор ЧМ-2022. Иран победил Ливан благодаря голу Азмуна
29 марта 2022, 16:58
Отбор ЧМ-2018. Филиппины переиграли КНДР, Мьянма сыграла вничью с Ливаном
29 марта 2016, 16:56
2
Больше новостей
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
24.08.2025
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
- : -
02.09.2025
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
03.09.2025
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Малайзия
- : -
04.09.2025
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
04.09.2025
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Последние матчи
Кувейт
Ливан
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Йемен
0 : 0
10.06.2025
Ливан
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 10 тур
Южная Корея
4 : 0
10.06.2025
Кувейт
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 9 тур
Кувейт
0 : 2
05.06.2025
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные,
Оман
1 : 0
28.05.2025
Ливан
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Ливан
5 : 0
25.03.2025
Бруней
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 10 тур
Южная Корея
4 : 0
10.06.2025
Кувейт
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 9 тур
Кувейт
0 : 2
05.06.2025
Палестина
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 8 тур
Кувейт
0 : 1
25.03.2025
Оман
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 7 тур
Ирак
2 : 2
20.03.2025
Кувейт
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Йемен
0 : 0
10.06.2025
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные,
Оман
1 : 0
28.05.2025
Ливан
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Ливан
5 : 0
25.03.2025
Бруней
Товарищеские матчи. Сборные,
Ливан
4 : 0
20.03.2025
Восточный Тимор
