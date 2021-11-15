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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Литва - Кувейт
Литва - Кувейт: обзор матча 15 ноября 2021
Литва
15.11.2021, понедельник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Кувейт
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Литва - Кувейт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Кувейт
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Кувейт
- : -
23.12.2027
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
0 : 2
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
3 : 0
13.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
1 : 2
18.09.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Информация о матче
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
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Кувейт
Литва – Лихтенштейн: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
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12 ноября
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12 ноября
Литва – Лихтенштейн: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
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2015.10.16 20:59
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