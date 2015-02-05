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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Висла - Кубань (ЛФЛ)
Висла - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 05 февраля 2015
Висла
05.02.2015, четверг, 18:00
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Висла - Кубань (ЛФЛ)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Висла
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
- : -
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 11 тур
Видзев
0 : 0
16.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Стадион:
Хенрик Рейман
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Кубань (ЛФЛ)
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Инвестор «Вислы» умер из-за вареника
2025.06.13 15:28
1
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
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Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Инвестор «Вислы» умер из-за вареника
2025.06.13 15:28
1
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Полузащитник «Вислы» Попович близок к переходу в «Оренбург»
2017.02.24 16:23
Полузащитник «Фиорентины» перешел в «Вислу»
2016.02.24 15:26
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
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