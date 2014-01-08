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Расписание матчей
Франция. Кубок
Жура Суд - Кретель
Жура Суд - Кретель: обзор матча 08 января 2014
Жура Суд
08.01.2014, среда, 23:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Кретель
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Жура Суд - Кретель
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Жура Суд
Франция. Кубок, 1/16 финала
Жура Суд
0 : 1
20.01.2015
Осер
Франция. Кубок, 1/32 финала
Жура Суд
3 : 0
03.01.2015
Сен-Луи-Неве
Франция. Кубок, 1/16 финала
Сет
2 : 0
21.01.2014
Жура Суд
Франция. Кубок, 1/32 финала
Жура Суд
1 : 0
08.01.2014
Кретель
Кретель
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бержерац
0 : 0
02.01.2022
Кретель
Франция. Кубок, 1/32 финала
Кретель
3 : 0
18.12.2021
Венисье
Франция. Кубок лиги, 1/32 финала
Клермон
2 : 1
23.08.2016
Кретель
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Кретель
3 : 0
09.08.2016
Эвиан
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Дижон
3 : 3
11.08.2015
Кретель
Информация о матче
Стадион:
Доминик Дювашель
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Панюков помог «Аяччо» победить «Кретель»
2015.12.12 09:38
Панюков помог «Аяччо» победить «Кретель»
2015.12.12 09:38
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