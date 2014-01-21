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Расписание матчей
Франция. Кубок
Сет - Жура Суд
Сет - Жура Суд: обзор матча 21 января 2014
Сет
21.01.2014, вторник, 22:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Жура Суд
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сет - Жура Суд
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0
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0
0
Матчи команд
Сет
Франция. Кубок, 1/16 финала
Сет
0 : 1
22.01.2019
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сет
1 : 0
05.01.2019
Лимоне
Франция. Кубок, 1/16 финала
Сет
2 : 0
21.01.2014
Жура Суд
Жура Суд
Франция. Кубок, 1/16 финала
Жура Суд
0 : 1
20.01.2015
Осер
Франция. Кубок, 1/32 финала
Жура Суд
3 : 0
03.01.2015
Сен-Луи-Неве
Франция. Кубок, 1/16 финала
Сет
2 : 0
21.01.2014
Жура Суд
Франция. Кубок, 1/32 финала
Жура Суд
1 : 0
08.01.2014
Кретель
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2019.01.23 01:05
4
Кубок Франции. «Метц» выбил «Монако», «Лилль» минимально обыграл «Сет» из Лиги 2
2019.01.23 01:05
4
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