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Расписание матчей
Италия. Кубок
Таранто - Козенца
Таранто - Козенца: обзор матча 02 августа 2009
Таранто
02.08.2009, воскресенье, 00:00
Италия. Кубок, 1 раунд
1 : 3
Завершен
Козенца
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Таранто - Козенца
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Таранто
Италия. Кубок, 1 раунд
Таранто
1 : 3
02.08.2009
Козенца
Козенца
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
3 : 1
13.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 38 тур
Козенца
0 : 1
09.05.2025
Чезена
Италия. Серия В, 37 тур
Зюйдтироль
2 : 1
04.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 36 тур
Козенца
1 : 0
01.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 35 тур
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25.04.2025
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