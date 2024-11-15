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Расписание матчей
Лига наций
Румыния - Косово
Румыния - Косово: онлайн-трансляция 15 ноября 2024
Румыния
15.11.2024, пятница, 22:45
Лига наций, группа C2, 5 тур
3 : 0
Тех. поражение
Косово
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Румыния - Косово
90'
+5
Желтая карточка
Л. Деллова
Желтая карточка
Д. Алибек
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
А. Ррахмани
Замена
Я. Хаджи
️️️️
Д. Дрэгуш
89'
82'
Замена
Ф. Аслани
️️️️
Ф. Муслия
82'
Замена
З. Битики
️️️️
М. Яшари
Замена
А. Шут
️️️️
М. Марин
76'
Желтая карточка
Н. Банку
72'
Желтая карточка
Д. Дрэгуш
72'
71'
Замена
А. Ррахмани
️️️️
В. Мурики
Замена
Д. Алибек
️️️️
Д. Ман
64'
Желтая карточка
Д. Ман
58'
Замена
Д. Олару
️️️️
Н. Станчу
46'
45'
+2
Желтая карточка
М. Яшари
Желтая карточка
М. Марин
43'
7'
Желтая карточка
Ф. Хадергьонай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
1
Флориан Ницэ
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
13
Валентин Михаила
ЛВ
18
Рэзван Марин
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
10
Николае Станчу
(К)
ЦП
20
Деннис Ман
ПВ
9
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Косово
1
Арьянет Мурич
ВР
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
(К)
ЦЗ
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ПЗ
22
Мухаррем Яшари
ЦП
8
Флоран Муслия
ЦП
14
Валон Бериша
ЦП
6
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Эдон Жегрова
ПВ
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Румыния
16
Рэзван Сава
ВР
1
Стефан Тарновану
ВР
4
Адриан Рус
ЦЗ
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
22
Адриан Шут
ОП
7
Дариус Олару
ЦП
22
Александру Митрица
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
17
Давид Микулеску
ПВ
23
Деян Сореску
ПВ
7
Денис Алибек
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
Косово
16
Амир Сайпи
ВР
12
Висар Бекай
ВР
22
Анди Хоти
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
4
Илир Красники
ЦЗ
7
Зимер Битики
ЛВ
21
Линдон Эмерллаху
ОП
21
Art Smakaj
ЦП
3
Leard Sadriu
ЦФ
9
Албион Ррахмани
ЦФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
4-3-2-1
1
Ницэ
11
Банку
3
Дрэгушин
15
Буркэ
2
Рацу
18
Марин
6
Марин
10
Станчу
13
Михаила
20
Ман
9
Дрэгуш
4-4-1-1
1
Мурич
15
Войвода
13
Ррахмани
2
Хадергьонай
5
Деллова
8
Муслия
14
Бериша
6
Реджбечай
22
Яшари
10
Жегрова
18
Мурики
6
Марин
22
Шут
22
Шут
6
Марин
10
Станчу
7
Олару
7
Олару
10
Станчу
9
Дрэгуш
10
Хаджи
10
Хаджи
9
Дрэгуш
20
Ман
7
Алибек
7
Алибек
20
Ман
22
Яшари
7
Битики
7
Битики
22
Яшари
18
Мурики
9
Ррахмани
9
Ррахмани
18
Мурики
8
Муслия
11
Аслани
11
Аслани
8
Муслия
Остались в запасе
Румыния
Косово
16
Рэзван Сава
ВР
1
Стефан Тарновану
ВР
4
Адриан Рус
ЦЗ
22
Александру Митрица
ЦП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
17
Давид Микулеску
ПВ
23
Деян Сореску
ПВ
5
A. Pascanu
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
16
Амир Сайпи
ВР
12
Висар Бекай
ВР
22
Анди Хоти
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
4
Илир Красники
ЦЗ
21
Линдон Эмерллаху
ОП
21
Art Smakaj
ЦП
3
Leard Sadriu
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
16
Рэзван Сава
ВР
1
Стефан Тарновану
ВР
4
Адриан Рус
ЦЗ
22
Александру Митрица
ЦП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
17
Давид Микулеску
ПВ
23
Деян Сореску
ПВ
5
A. Pascanu
ЦФ
Остались в запасе
16
Амир Сайпи
ВР
12
Висар Бекай
ВР
22
Анди Хоти
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
4
Илир Красники
ЦЗ
21
Линдон Эмерллаху
ОП
21
Art Smakaj
ЦП
3
Leard Sadriu
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Румыния - Косово
5
4
Всего ударов по воротам
4
17
Удары в створ
0
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
5
7
Нарушения
18
8
Офсайды
0
2
Количество передач
379
417
Сейвы
6
0
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
1
9
Матчи команд
Румыния
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Главный судья:
Мортен Крог
(Силькеборг)
Стадион:
Национальный
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