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Расписание матчей
Лига наций
Косово - Литва
Косово - Литва: обзор матча 18 ноября 2024
Косово
18.11.2024, понедельник, 22:45
Лига наций, группа C2, 6 тур
1 : 0
Завершен
Литва
5'
М. Яшари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Косово - Литва
Желтая карточка
А. Мурич
89'
Замена
Ф. Аслани
️️️️
В. Мурики
79'
Замена
А. Хоти
️️️️
Э. Жегрова
79'
60'
Замена
П. Голубицкас
️️️️
Ф. Черных
Замена
З. Битики
️️️️
А. Ррахмани
46'
Замена
Л. Эмерллаху
️️️️
В. Бериша
46'
Красная карточка
М. Яшари
45'
+1
Желтая карточка
Э. Реджбечай
37'
25'
Желтая карточка
П. Сирвис
ГОЛ! 1:0!
М. Яшари
Пас отдал
В. Мурики
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Косово
1
Арьянет Мурич
ВР
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Илир Красники
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ПЗ
6
Эльвис Реджбечай
ЦП
14
Валон Бериша
ЦП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
10
Эдон Жегрова
ПВ
18
Ведат Мурики
(К)
ЦФ
9
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Литва
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
13
Юстас Ласицкас
ЦЗ
17
Пиюс Сирвис
ПЗ
20
Титас Милашюс
ЛВ
3
Эдгарас Уткус
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
15
Гвидас Гинейтис
ЦП
6
Модестас Воробьевас
ЦП
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
10
Федор Черных
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Косово
12
Висар Бекай
ВР
16
Илир Авдили
ВР
22
Анди Хоти
ЦЗ
7
Зимер Битики
ЛВ
21
Линдон Эмерллаху
ОП
8
Флоран Муслия
ЦП
21
Art Smakaj
ЦП
11
Фисник Аслани
ЦФ
3
Leard Sadriu
ЦФ
Литва
23
Mantas Bertasius
ВР
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
8
Гедриус Матулевичюс
ЦП
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
22
Паулюс Голубицкас
ЦП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
7
Артур Должников
ПВ
11
Romualdas Jansonas
ЦФ
12
Deividas Mikelionis
ЦФ
7
Valdas Paulauskas
ЦФ
4-3-1-2
1
Мурич
2
Хадергьонай
4
Красники
3
Алити
15
Войвода
6
Реджбечай
14
Бериша
22
Яшари
10
Жегрова
9
Ррахмани
18
Мурики
3-4-1-2
1
Гертмонас
17
Сирвис
13
Ласицкас
4
Гирдвайнис
14
Сливка
15
Гинейтис
6
Воробьевас
3
Уткус
20
Милашюс
10
Черных
9
Паулаускас
10
Жегрова
22
Хоти
22
Хоти
10
Жегрова
14
Бериша
21
Эмерллаху
21
Эмерллаху
14
Бериша
9
Ррахмани
7
Битики
7
Битики
9
Ррахмани
18
Мурики
11
Аслани
11
Аслани
18
Мурики
10
Черных
22
Голубицкас
22
Голубицкас
10
Черных
Остались в запасе
Косово
Литва
12
Висар Бекай
ВР
16
Илир Авдили
ВР
8
Флоран Муслия
ЦП
21
Art Smakaj
ЦП
3
Leard Sadriu
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
23
Mantas Bertasius
ВР
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
8
Гедриус Матулевичюс
ЦП
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
7
Артур Должников
ПВ
11
Romualdas Jansonas
ЦФ
12
Deividas Mikelionis
ЦФ
7
Valdas Paulauskas
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
16
Илир Авдили
ВР
8
Флоран Муслия
ЦП
21
Art Smakaj
ЦП
3
Leard Sadriu
ЦФ
Остались в запасе
23
Mantas Bertasius
ВР
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
8
Гедриус Матулевичюс
ЦП
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
7
Артур Должников
ПВ
11
Romualdas Jansonas
ЦФ
12
Deividas Mikelionis
ЦФ
7
Valdas Paulauskas
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Статистика матча Косово - Литва
2
1
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
17
17
Количество передач
362
486
Сейвы
4
3
Точность передач %
77
84
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Главный судья:
Кристоффер Хагенес
Стадион:
Stadiumi Fadil Vokrri, Prishtinë
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