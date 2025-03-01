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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Сталь - Корона
Сталь - Корона: обзор матча 01 марта 2025
Сталь
01.03.2025, суббота, 16:45
Польша. Экстракласа, 23 тур
0 : 1
Завершен
Корона
83'
M. Fornalczyk
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сталь - Корона
90'
+6
Желтая карточка
М. Годиньо
Замена
M. Matras
️️️️
А. Яунземс
87'
83'
ГОЛ! 0:1!
M. Fornalczyk
Пас отдал
M. Trojak
Желтая карточка
Б. Эсселинк
80'
Замена
R. Assayeg
️️️️
K. Wołkowicz
80'
Замена
П. Ханнола
️️️️
М. Гилламьер
80'
79'
Замена
Е. Шикавка
️️️️
A. Dalmau
75'
Замена
P. Nuno
️️️️
В. Длугош
75'
Замена
M. Pieczek
️️️️
J. Konstantyn
65'
Замена
М. Годиньо
️️️️
H. Zwozny
Замена
J. David Beauguel
️️️️
Ł. Wolsztyński
61'
41'
Желтая карточка
N.
Желтая карточка
K. Getinger
38'
Желтая карточка
А. Яунземс
38'
38'
Желтая карточка
M. Fornalczyk
Желтая карточка
Д. Кадзиор
34'
28'
Желтая карточка
B. Smolarczyk
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сталь
39
Jakub Mądrzyk
ВР
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
96
Robert Dadok
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
66
Алвис Яунземс
ЦП
23
Krystian Getinger
(К)
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
10
Maciej Domański
ЦФ
22
Marvin Senger
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Корона
87
Rafal Mamla
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
66
Miłosz Trojak
(К)
ЦЗ
37
Hubert Zwozny
ЦЗ
8
Martin Remacle
ЦП
19
Jakub Konstantyn
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
10
Nono
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
4
Kamil Pajnowski
ЦЗ
21
Mateusz Matras
ЦЗ
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
77
Dawid Zieba
ЦП
8
Пири Ханнола
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
9
Jean David Beauguel
ЦФ
9
Ravve Assayeg
ЦФ
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
55
Pau Resta
ЦЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
6
Marcel Pieczek
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
27
Wojciech Kamiński
ЦП
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦФ
2-1-4-3
39
3
Эсселинк
96
6
Гилламьер
25
23
92
Кадзиор
66
Яунземс
22
10
11
4-2-1-3
87
24
66
37
44
Сотериу
8
19
71
Длугош
7
10
9
66
Яунземс
21
21
66
Яунземс
6
Гилламьер
8
Ханнола
8
Ханнола
6
Гилламьер
25
9
9
25
11
9
9
11
37
28
Годиньо
28
Годиньо
37
19
6
6
19
71
Длугош
27
27
71
Длугош
9
9
Шикавка
9
Шикавка
9
Остались в запасе
Сталь
Корона
13
Konrad Jałocha
ВР
4
Kamil Pajnowski
ЦЗ
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
77
Dawid Zieba
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
Главный тренер
Камил Киерес
1
Ксавье Деконски
ВР
55
Pau Resta
ЦЗ
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
27
Wojciech Kamiński
ЦП
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
Главный тренер
Камил Кузера
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
4
Kamil Pajnowski
ЦЗ
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
77
Dawid Zieba
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
Остались в запасе
1
Ксавье Деконски
ВР
55
Pau Resta
ЦЗ
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
27
Wojciech Kamiński
ЦП
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
Главный тренер
Камил Киерес
Главный тренер
Камил Кузера
Статистика матча Сталь - Корона
4
4
Всего ударов по воротам
17
15
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
5
3
Нарушения
18
13
Офсайды
1
0
Количество передач
411
350
Сейвы
2
5
Точность передач %
77
67
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Информация о матче
Главный судья:
Gryckiewicz, Patryk, Poland
Стадион:
Stadion Stali Mielec, Mielec
Посещаемость:
4778
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2017.06.19 10:28
4
Верховцов стал игроком «Короны»
2016.01.31 10:53
1
Форвард ЦСКА может оказаться в «Болонье»
2024.03.18 11:26
6
Роналдо назвал футболиста, который играет лучше, чем он
2025.02.21 11:22
1
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
2017.12.12 09:42
«Ростов» отдал форварда в аренду польской «Короне»
2017.06.19 10:28
4
Верховцов стал игроком «Короны»
2016.01.31 10:53
1
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