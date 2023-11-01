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Расписание матчей
Испания. Кубок
Компостела - Тенерифе
Компостела - Тенерифе: обзор матча 01 ноября 2023
Компостела
01.11.2023, среда, 14:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
0 : 1
Завершен
Тенерифе
10'
Анхель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Компостела - Тенерифе
83'
Замена
С. Гонсалес
️️️️
Э. Соррилья
63'
Замена
A. Buñuel
️️️️
J. Mellot
63'
Замена
L. Williams
️️️️
Я. Бодигер
Желтая карточка
S.
55'
Желтая карточка
P. Antas
47'
36'
Желтая карточка
А. Санц
10'
ГОЛ! 0:1!
Анхель
Пас отдал
Н. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Компостела
13
Borja Rey
ВР
4
Álvaro Casas
(К)
ЦЗ
16
Эусебио Монцо
ЦЗ
21
Pablo Antas
ЦФ
20
Pep Caballé Martin
ЦФ
3
Samu
ЦФ
Тенерифе
1
Tomeu Nadal
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
20
Teto
ЦП
20
Pablo Hernández
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
9
Анхель
ЦФ
22
Элади Соррилья
ЦФ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
16
Айтор Санц
ЦФ
24
Хосе Амо
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Компостела
1
Pato Guillén
ВР
6
David Soto
ЦЗ
11
Jaime Santos
ЦП
8
Jordan Dominguez Rajo
ЦП
7
Juan Jose Barros
ЦФ
Тенерифе
12
Хуан Сориано
ВР
34
Isaac Hernández Pérez
ЦЗ
6
Серхио Гонсалес
ЦЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
14
Алекс Корредера
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
32
Jesús Belza
ЦФ
15
Aitor Buñuel
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
2-3
13
4
16
Монцо
3
20
21
2-3-5
1
22
22
Мартинес
20
20
14
Бодигер
9
Анхель
24
Амо
16
Санц
20
22
Соррилья
22
Соррилья
6
Гонсалес
6
Гонсалес
22
Соррилья
14
Бодигер
5
5
14
Бодигер
22
15
15
22
Остались в запасе
Компостела
Тенерифе
1
Pato Guillén
ВР
6
David Soto
ЦЗ
11
Jaime Santos
ЦП
8
Jordan Dominguez Rajo
ЦП
7
Juan Jose Barros
ЦФ
12
Хуан Сориано
ВР
34
Isaac Hernández Pérez
ЦЗ
14
Алекс Корредера
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
32
Jesús Belza
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Остались в запасе
1
Pato Guillén
ВР
6
David Soto
ЦЗ
11
Jaime Santos
ЦП
8
Jordan Dominguez Rajo
ЦП
7
Juan Jose Barros
ЦФ
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
34
Isaac Hernández Pérez
ЦЗ
14
Алекс Корредера
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
32
Jesús Belza
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Статистика матча Компостела - Тенерифе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Компостела
Испания. Кубок, 1 раунд
Компостела
0 : 1
29.10.2024
Алавес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Компостела
0 : 1
01.11.2023
Тенерифе
Испания. Кубок, 1/64 финала
Ибица
2 : 1
17.12.2020
Компостела
Испания. Кубок, 1 раунд
Компостела
1 : 2
26.08.2009
Самора
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Информация о матче
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