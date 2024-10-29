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Расписание матчей
Испания. Кубок
Компостела - Алавес
Компостела - Алавес: обзор матча 29 октября 2024
Компостела
29.10.2024, вторник, 21:00
Испания. Кубок, 1 раунд
0 : 1
Завершен
Алавес
12'
K. Vidal (o.g.) (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Компостела - Алавес
86'
Замена
К. Мартин
️️️️
Стоичков
79'
Замена
А. Бланко
️️️️
Л. Ромеро
70'
Желтая карточка
Л. Ромеро
67'
Замена
А. Реббах
️️️️
Т. Конечны
66'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
А. Вильялибре
Желтая карточка
G. Landeira
62'
Замена
S. De Prado
️️️️
R. Gonzalez
58'
Замена
R. Selasi
️️️️
Á. Casas
58'
47'
Желтая карточка
С. Моуриньо
46'
Замена
К. Бенавидес
️️️️
А. Гевара
45'
Желтая карточка
Х. Овоно
Замена
G. Landeira
️️️️
H. Matos
30'
12'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
K. Vidal (o.g.)
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Компостела
13
Яго Домингес
ВР
2
R. Gonzalez
ЦЗ
15
K. Vidal (o.g.)
ЦЗ
6
David Soto
ЦЗ
12
Jesús Ocaña
ЦЗ
4
Álvaro Casas
(К)
ЦЗ
8
Diego Gonzalez
ЦЗ
3
Manu Rivas
ЦП
7
H. Matos
ЦФ
24
F. Cano
ЦФ
9
Manu Barreiro
ЦФ
Алавес
25
Хесус Овоно
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
17
Томас Конечны
ЛВ
19
Хоан Хордан
ЦП
6
Андер Гевара
(К)
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
19
Стоичков
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Компостела
1
Javier Rabanillo
ВР
5
Pablo Crespo
ЦЗ
27
Jorge Sálamo
ЦЗ
17
G. Landeira
ЦП
22
S. De Prado
ЦП
14
Samuel Rodríguez
ЦП
7
Carlos Cinta
ЦП
16
Trasi
ЦП
20
Óscar Gil
ЦФ
18
Ransford Selasi
ЦФ
11
Giuliano Bertino
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
ОП
8
Антонио Бланко
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
19
Кике
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
3-2-1-3
13
Домингес
12
4
8
6
15
3
9
24
7
4-2-2-2
25
Овоно
27
15
Моуриньо
5
Пика
24
Диарра
19
Хордан
6
Гевара
15
Ромеро
17
Конечны
19
Стоичков
12
Вильялибре
7
17
17
7
2
22
22
2
4
18
18
4
6
Гевара
23
Бенавидес
23
Бенавидес
6
Гевара
15
Ромеро
8
Бланко
8
Бланко
15
Ромеро
17
Конечны
21
Реббах
21
Реббах
17
Конечны
12
Вильялибре
11
Мартинес
11
Мартинес
12
Вильялибре
19
Стоичков
77
Мартин
77
Мартин
19
Стоичков
Остались в запасе
Компостела
Алавес
1
Javier Rabanillo
ВР
5
Pablo Crespo
ЦЗ
27
Jorge Sálamo
ЦЗ
14
Samuel Rodríguez
ЦП
7
Carlos Cinta
ЦП
16
Trasi
ЦП
20
Óscar Gil
ЦФ
11
Giuliano Bertino
ЦФ
1
Антонио Сивера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Javier Rabanillo
ВР
5
Pablo Crespo
ЦЗ
27
Jorge Sálamo
ЦЗ
14
Samuel Rodríguez
ЦП
7
Carlos Cinta
ЦП
16
Trasi
ЦП
20
Óscar Gil
ЦФ
11
Giuliano Bertino
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Компостела - Алавес
1
3
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
6
Нарушения
16
18
Офсайды
5
4
Количество передач
372
369
Сейвы
1
0
Точность передач %
73
75
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Компостела
Испания. Кубок, 1 раунд
Компостела
0 : 1
29.10.2024
Алавес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Компостела
0 : 1
01.11.2023
Тенерифе
Испания. Кубок, 1/64 финала
Ибица
2 : 1
17.12.2020
Компостела
Испания. Кубок, 1 раунд
Компостела
1 : 2
26.08.2009
Самора
Алавес
Испания. Примера, 15 тур
Алавес
- : -
04.12.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Реал
1 : 2
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Информация о матче
Главный судья:
Матео Бускетс Феррер
(Пальма-де-Мальорка)
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