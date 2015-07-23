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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Колледж Дублин - Слован
Колледж Дублин - Слован: обзор матча 23 июля 2015
Колледж Дублин
23.07.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 5
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Слован
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Колледж Дублин - Слован
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0
0
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0
0
Матчи команд
Колледж Дублин
Лига Европы, 2 раунд
Колледж Дублин
1 : 5
23.07.2015
Слован
Лига Европы, 2 раунд
Слован
1 : 0
16.07.2015
Колледж Дублин
Лига Европы, 1 раунд
Дюделанж
2 : 1
09.07.2015
Колледж Дублин
Лига Европы, 1 раунд
Колледж Дублин
1 : 0
02.07.2015
Дюделанж
Слован
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
- : -
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
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0 : 2
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Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Слован
2 : 2
24.10.2026
Дукла ББ
Информация о матче
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