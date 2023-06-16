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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Китай - Мьянма
Китай - Мьянма: обзор матча 16 июня 2023
Китай
16.06.2023, пятница, 13:30
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Мьянма
29'
E.
35'
Л. Линь
75'
В. Лей
81'
В. Лей
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Китай - Мьянма
Замена
J. Zhang
️️️️
Ш. Ван
85'
Замена
Д. Ванг
️️️️
Ц. Янь
85'
ГОЛ! 4:0!
В. Лей
81'
ГОЛ! 3:0!
В. Лей
75'
Замена
Б. Лю
️️️️
G. Sun
74'
Желтая карточка
G. Sun
73'
Замена
П. Чен
️️️️
Л. Линь
73'
Замена
Z. Wang
️️️️
С. Сю
63'
Замена
Ц. Ван
️️️️
E.
63'
ГОЛ! 2:0!
Л. Линь
Пас отдал
E.
35'
ГОЛ! 1:0!
E.
Пас отдал
Ч. Линьпен
29'
Начало матча
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Статистика матча Китай - Мьянма
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Китай
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 2
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
4 : 0
18.07.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Филиппины
5 : 1
09.06.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Мьянма
6 : 1
06.06.2026
Гуам
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Пакистан
1 : 2
31.03.2026
Мьянма
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Афганистан
1 : 2
26.03.2026
Мьянма
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2 октября
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8 июня
Матч Киргизстана и Мьянмы отменен из-за террористической угрозы
2017.09.04 10:54
3
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2016.03.29 16:56
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