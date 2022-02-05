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Расписание матчей
Англия. Кубок
Киддерминстер - Вест Хэм
Киддерминстер - Вест Хэм: обзор матча 05 февраля 2022
Киддерминстер
05.02.2022, суббота, 15:30
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Вест Хэм
19'
А. Пенни
90+1'
Д. Райс
120+1'
Д. Боуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Киддерминстер - Вест Хэм
120'
+1
ГОЛ! 1:2!
Д. Боуэн
Замена
K. Lowe
️️️️
G. Bajrami
112'
Замена
K. Martin
️️️️
A. Morgan-Smith
106'
Замена
J. White
️️️️
A. Hemmings
101'
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Д. Райс
Пас отдал
П. Форнальс
Замена
D. Redmond
️️️️
S. Austin
78'
77'
Замена
П. Форнальс
️️️️
Н. Влашич
Желтая карточка
Н. Кэмерон
71'
Замена
L. Montrose
️️️️
M. Carrington
71'
63'
Замена
Т. Соучек
️️️️
М. Нобл
63'
Замена
А. Крессуэлл
️️️️
Б. Джонсон
46'
Замена
К. Доусон
️️️️
И. Диоп
46'
Замена
Д. Райс
️️️️
А. Крал
ГОЛ! 1:0!
А. Пенни
Пас отдал
Н. Кэмерон
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Киддерминстер
1
Luke Simpson
ВР
2
Алекс Пенни
ЦЗ
27
Натан Кэмерон
ЦЗ
4
Geraldo Bajrami
ЦЗ
3
Caleb Richards
ЦЗ
16
Matt Preston
ЦП
11
Omari Sterling James
ЦП
8
Mark Carrington
ЦП
9
Amari Morgan-Smith
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
10
Ashley Hemmings
ЦФ
Главный тренер
Стив Барр
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Киддерминстер
21
Jamie Emery
ВР
12
Джо Фоулкс
ЦЗ
5
Keith Lowe
ЦЗ
26
Devonte Redmond
ЦП
18
Kai Lassimore
ЦП
15
Keziah Martin
ЦП
6
Lewis Montrose
ЦП
25
Luke Bastable
ЦП
19
Jaiden White
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
4-3-3
1
2
Пенни
4
3
27
Кэмерон
16
11
8
10
8
9
4-1-1-3-1
23
Ареоля
2
Джонсон
4
Зума
6
Диоп
2
Фредерикс
33
Крал
16
Нобл
20
Боуэн
45
Влашич
10
Бенрахма
7
Ярмоленко
4
5
5
4
8
26
26
8
9
15
15
9
8
6
6
8
10
19
19
10
2
Джонсон
3
Крессуэлл
3
Крессуэлл
2
Джонсон
6
Диоп
15
Доусон
15
Доусон
6
Диоп
16
Нобл
28
Соучек
28
Соучек
16
Нобл
33
Крал
41
Райс
41
Райс
33
Крал
45
Влашич
8
Форнальс
8
Форнальс
45
Влашич
Остались в запасе
Киддерминстер
Вест Хэм
21
Jamie Emery
ВР
12
Джо Фоулкс
ЦЗ
18
Kai Lassimore
ЦП
25
Luke Bastable
ЦП
Главный тренер
Стив Барр
12
Даррен Рэндольф
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
21
Jamie Emery
ВР
12
Джо Фоулкс
ЦЗ
18
Kai Lassimore
ЦП
25
Luke Bastable
ЦП
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Главный тренер
Стив Барр
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Киддерминстер - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 20 тур
Бостон Юнайтед
- : -
28.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Киддерминстер
2 : 2
21.11.2026
Файлд
Англия. Национальная лига, 17 тур
Киддерминстер
1 : 1
14.11.2026
Галифакс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Солихалл Мурс
2 : 1
31.10.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 15 тур
Алтричем
0 : 0
27.10.2026
Киддерминстер
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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