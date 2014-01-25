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Расписание матчей
Англия. Кубок
Сандерленд - Киддерминстер
Сандерленд - Киддерминстер: обзор матча 25 января 2014
Сандерленд
25.01.2014, суббота, 19:00
Англия. Кубок, 4 раунд
1 : 0
Завершен
Киддерминстер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сандерленд - Киддерминстер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Киддерминстер
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