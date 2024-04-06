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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Родез - Кевийи
Родез - Кевийи: обзор матча 06 апреля 2024
Родез
06.04.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 31 тур
3 : 3
Завершен
Кевийи
7'
K. Corredor
20'
K. Corredor
49'
К. Бома
45+3'
М. Камара
68'
К. Кулибали
90+3'
К. Кулибали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родез - Кевийи
90'
+3
ГОЛ! 3:3!
К. Кулибали
Пас отдал
М. Камара
Замена
В. Юнусса
️️️️
В. Таиби
84'
Замена
Т. Арконт
️️️️
L. Rajot
84'
78'
Замена
Д. Вилль Поа
️️️️
Г. Сангаре
Замена
А. Нгуямса
️️️️
Д. Силла
74'
Замена
B. Danger
️️️️
А. Унтонджи
74'
Вторая желтая
К. Бома
72'
69'
Желтая карточка
К. Кулибали
Желтая карточка
K. Corredor
68'
68'
ГОЛ! 3:2!
К. Кулибали
Пас отдал
L. Delaurier-Chaubet
Замена
E. Crombez
️️️️
С. Сибуа
65'
58'
Замена
К. Кулибали
️️️️
Н. Кадиу
58'
Замена
С. Лорик
️️️️
J. Pendant
52'
Желтая карточка
Б. Пьерре
ГОЛ! 3:1!
К. Бома
Пас отдал
G. Haag
49'
47'
Желтая карточка
J. Pendant
Желтая карточка
К. Бома
46'
45'
+3
ГОЛ! 2:1!
М. Камара
Пас отдал
С. Сумано
43'
Замена
М. Камара
️️️️
Й. Рош
ГОЛ! 2:0!
K. Corredor
Пас отдал
А. Унтонджи
20'
ГОЛ! 1:0!
K. Corredor
Пас отдал
L. Rajot
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
4
Стон Мамбо
ЦЗ
20
Дембо Силла
ПЗ
5
Lorenzo Rajot
(К)
ЦП
81
Giovanni Haag
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
97
Аким Абдалла
ЦФ
12
Killian Corredor
ЦФ
17
Андреас Унтонджи
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Кевийи
1
Бенжамин Лерой
ВР
8
Antoine Batisse
ЦЗ
3
Till Cissokho
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
17
Густаво Сангаре
ОП
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
8
Ноа Кадиу
ЦП
7
J. Pendant
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
44
Бальтасар Пьерре
ЦФ
69
Йохан Рош
ЦФ
Родез
30
Enzo Crombez
ВР
6
Bradley Danger
ЦЗ
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
7
Тайрик Арконт
ПВ
25
Clément Depres
ЦФ
Кевийи
20
Arsène Courel
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
11
Мамаду Камара
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
3-2-1-4
1
Сибуа
44
Бома
4
Мамбо
20
Силла
5
81
8
Таиби
6
Ро-Яо
17
Унтонджи
12
97
Абдалла
3-1-2-4
1
Лерой
58
Сиссоко
3
8
17
Сангаре
35
8
Кадиу
69
Рош
44
Пьерре
99
Сумано
7
1
Сибуа
30
30
1
Сибуа
17
Унтонджи
6
6
17
Унтонджи
20
Силла
6
Нгуямса
6
Нгуямса
20
Силла
8
Таиби
23
Юнусса
23
Юнусса
8
Таиби
5
7
Арконт
7
Арконт
5
7
2
Лорик
2
Лорик
7
17
Сангаре
31
Поа
31
Поа
17
Сангаре
69
Рош
11
Камара
11
Камара
69
Рош
8
Кадиу
17
Кулибали
17
Кулибали
8
Кадиу
Остались в запасе
Родез
Кевийи
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
25
Clément Depres
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
20
Arsène Courel
ВР
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
Остались в запасе
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
25
Clément Depres
ЦФ
Остались в запасе
20
Arsène Courel
ВР
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Статистика матча Родез - Кевийи
2
1
3
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
7
10
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
7
Нарушения
13
19
Офсайды
6
5
Количество передач
356
392
Сейвы
7
4
Точность передач %
77
79
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Кевийи
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Канн
3 : 1
03.10.2026
Кевийи
Информация о матче
Главный судья:
Remi Landry, France
Стадион:
Stade Paul Lignon, Rodez
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