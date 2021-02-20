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Расписание матчей
Франция. Кубок
Ред Стар - Кевийи
Ред Стар - Кевийи: обзор матча 20 февраля 2021
Ред Стар
20.02.2021, суббота, 16:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Кевийи
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ред Стар - Кевийи
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0
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Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
Стадион:
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