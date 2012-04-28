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Расписание матчей
Франция. Кубок
Лион - Кевийи
Лион - Кевийи: обзор матча 28 апреля 2012
Лион
28.04.2012, суббота, 22:45
Франция. Кубок, Финал
1 : 0
Завершен
Кевийи
28'
Лисандро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Лион - Кевийи
Замена
Д. Бриан
️️️️
Б. Гомис
82'
82'
Замена
Д. Айина
️️️️
А. Лауп
Желтая карточка
К. Гренье
80'
78'
Желтая карточка
Ф. Вайс
77'
Замена
М. Оуахби
️️️️
З. Диарра
Желтая карточка
К. Чельстрем
75'
Замена
К. Гренье
️️️️
Й. Гуркюфф
67'
58'
Замена
К. Хероуа
️️️️
Ж. Валеро
ГОЛ! 1:0!
Лисандро
Пас отдал
А. Ляказетт
28'
Замена
Б. Коне
️️️️
Д. Ловрен
19'
Травма
Д. Ловрен
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
3
Крис
ЦЗ
6
Деян Ловрен
(К)
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
9
Лисандро
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
4
Ким Чельстрем
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Кевийи
1
Яссин Эль Харруби
ВР
20
Седрик Ванукиа
ЛЗ
28
Фредерик Вайс
ЦЗ
5
Грегори Беаугрард
(К)
ЦЗ
2
Александр Вардин
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
22
Антони Лауп
ЛВ
3
Занке Диарра
ОП
7
Матиас Жоуан
ЦП
19
Жульен Валеро
ЦП
29
Жорис Колине
ПВ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Геида Фофана
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Кевийи
16
Исса Кулибали
ВР
6
Лионель Маллейн
ЦЗ
14
Кевин Жибояу
ЦЗ
10
Мажиде Оуахби
ЦП
8
Флориан Феделе
ЦП
9
Карим Хероуа
ЦП
11
Джон-Кристоф Айина
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Льорис
26
Сиссоко
3
Крис
6
Ловрен
15
Ревейер
25
Гоналон
4
Чельстрем
9
Лисандро
8
Гуркюфф
91
Ляказетт
18
Гомис
4-1-3-2
1
Эль Харруби
2
Вардин
28
Вайс
5
Беаугрард
20
Ванукиа
3
Диарра
7
Жоуан
19
Валеро
15
Капелле
29
Колине
22
Лауп
6
Ловрен
26
Коне
26
Коне
6
Ловрен
8
Гуркюфф
19
Гренье
19
Гренье
8
Гуркюфф
18
Гомис
7
Бриан
7
Бриан
18
Гомис
3
Диарра
10
Оуахби
10
Оуахби
3
Диарра
19
Валеро
9
Хероуа
9
Хероуа
19
Валеро
22
Лауп
11
Айина
11
Айина
22
Лауп
Остались в запасе
Лион
Кевийи
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Реми Веркутр
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
6
Геида Фофана
ЦП
Главный тренер
Реми Гард
8
Флориан Феделе
ЦП
6
Лионель Маллейн
ЦЗ
14
Кевин Жибояу
ЦЗ
16
Исса Кулибали
ВР
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Реми Веркутр
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
6
Геида Фофана
ЦП
Остались в запасе
8
Флориан Феделе
ЦП
6
Лионель Маллейн
ЦЗ
14
Кевин Жибояу
ЦЗ
16
Исса Кулибали
ВР
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча Лион - Кевийи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
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Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Канн
3 : 1
03.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 8 тур
Кевийи
1 : 1
26.09.2026
Амьен
Информация о матче
Главный судья:
Эрве Пиччирилло
(Мартик)
Стадион:
Стад де Франс
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